Politički sukob u Vojvodini
Raskol među Hrvatima u Srbiji: Osnivači DSHV-a optužuju Žigmanova da je uništio stranku
Utemeljitelji Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) optužili su predsjednika stranke s isteklim mandatom Tomislava Žigmanova da je stožernu političku organizaciju Hrvata u Srbiji „sveo na ruševine“ i pozvali ga da preda ključeve DSHV-a, objavio je na Facebooku vojvođanski tjednik „Hrvatska riječ“.
Žigmanov je svojim ponašanjem „unio duboki razdor u hrvatski narod u Republici Srbiji i nanio mu je nemjerljivu štetu, ističe se u priopćenju pod naslovom „Spasimo DSHV iz ruševina“.
Članovi Kluba utemeljitelja DSHV-a ističu da je stranka osnovana 15. srpnja 1990. kao politička organizacija „u kojoj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrvata u Republici Srbiji...“.
DSHV je tu zadaću ispunjavao sve do ove, 2026. godine, kada je objavljeno da stranka neće sudjelovati na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao ni na izborima za Hrvatsko nacionalno Vijeće“, ističe se.
„Zbog toga u ovom mandatu neće biti legitimnog predstavnika hrvatskog naroda za stolom, za kojim se na razini države odlučuje i o interesima i potrebama hrvatskog naroda u Republici Srbiji“, stoji u objavi.
Utemeljitelji drže da od 16. srpnja 2025. godine DSHV nema legalno rukovodstvo, i „svi koji se od toga datuma bilo pojedinačno, bilo kolektivno predstavljaju u ime DSHV-a kao tijelo uprave DSHV-a, to čine protustatutarno“.
„Tomislav Žigmanov je za svoga mandata predsjednika DSHV-a stožernu stranku (hrvatske zajednice) sveo na ruševine. A stožernu stranku svesti na ruševinu je veleizdaja“, poručuju utemeljitelji.
Dodaju da je Dom DSHV-a pretvorio u sjedište privatne izborne koalicije za izbore vijećnika Hrvatskog nacionalnog vijeća, odnosno koalicije jedne skupine članova stranke koja uzurpira imovinu DSHV-a i članova subotičke Srpske napredne stranke.
„Pri tome se opet odrekao imena i identiteta DSHV-a“, ističu i naglašavaju da je „Žigmanov takvim ponašanjem unio duboki razdor u hrvatski narod u Republici Srbiji i nanio mu je nemjerljivu štetu“.
Pozvali su na kraju Žigmanova da u roku od 8 dana od objave priopćenja zapisnički razduži ključeve Doma i arhiv DSHV-a.
Priopćenje Kluba utemeljitelja DSHV-a potpisao je Bela Tonković, prvi predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, od osnutka stranke 1990. do 2003. godine.
Sukob u DSHV-u traje dulje od godinu dana, a obilježili su ga međusobni prijepori oko legitimiteta stranačkog vodstva i zahtjevi dijela vodstva za održavanjem unutarstranačkih izbora.
Dio vodstva DSHV-a, među njima zamjenik predsjednika Goran Kaurić, osporava mandat Žigmanova za koji kaže da je istekao i traži održavanje izborne skupštine.
S druge strane, Žigmanov odbacuje takve prigovore i sukobe u stranci tumači kao posljedicu vanjskog utjecaja i pokušaja nezakonitog djelovanja protiv DSHV-a.
Istodobno, Žigmanov i dalje obnaša dužnost potpredsjednika pokrajinske vlade Vojvodine, koju predvodi vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića (SNS).
U Srbiji su 25. listopada provedeni parlamentarni izbori, a 8. studenog bit će održani manjinski izbori na kojima se bira novi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća.
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