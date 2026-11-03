U ovom istraživanju znanstvenici sa Sveučilišta Južne Kalifornije pokušali su odgovoriti na ta pitanja koristeći zdravstvene podatke iz britanske baze podataka "U.K. Biobank" i situaciju koja je prije nekoliko desetljeća nastala uslijed donošenja zakona o obrazovanju. Riječ je o reformi obveznog školovanja u Velikoj Britaniji iz 1972. godine. Znanstvenici su je iskoristili da bi ustanovili mijenjaju li dodatne godine provedene u školskim klupama vjerojatnost postavljanja dijagnoze demencije do 65. godine života.