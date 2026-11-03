Zamke hitnih intervencija
Popravak od 59 eura naplatili gotovo 2000: Evo na što trebate paziti kad zovete majstore
Hitne intervencije majstora mogu se pretvoriti u ozbiljan financijski udarac. Njemačke potrošačke udruge upozoravaju na nesavjesne pružatelje usluga koji iskorištavaju žurbu građana i naplaćuju višestruko veće iznose od uobičajenih.
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Jedna je žena za otvaranje zaključanih vrata platila gotovo 800 eura, objavila je Potrošačka centrala Sjeverne Rajne-Vestfalije. Koliko je taj iznos pretjeran, pokazuje istraživanje provedeno među 600 bravarskih službi u Njemačkoj, prema kojem prosječna cijena takve intervencije iznosi između 59 i 84 eura, prenosi Fenix magazin.
Kada je pokušala poduzeti pravne korake, žena je otkrila da su podaci na računu bili izmišljeni.
Ponuda od 59 eura narasla na gotovo 2000
Još drastičniji slučaj zabilježen je u Berlinu. Ženi je za čišćenje začepljene zahodske odvodne cijevi telefonom najavljena cijena od 59 eura, no konačni račun iznosio je gotovo 2000 eura. Posrednik joj nakon toga više nije odgovarao na pozive.
Potrošačke udruge zato savjetuju da se prije dolaska majstora dogovori konačna cijena koja uključuje sve troškove. Preporučuju i provjeru internetskih stranica, korisničkih ocjena te naziva i adrese tvrtke.
Ne pristajte na plaćanje pod pritiskom
Na oprez poziva i slučaj iz Baden-Württemberga, gdje su majstori nakon popravka perilice rublja od žene zahtijevali trenutačno plaćanje nekoliko stotina eura, odbijajući izdati račun za naknadno podmirenje.
Ako majstor vrši pritisak, potrošačke udruge savjetuju pozivanje svjedoka, a prema potrebi i policije. Račun mora sadržavati propisane podatke o pružatelju usluge.
Najbolja zaštita, poručuju, jest unaprijed pronaći kontakte pouzdanih majstora kako se u hitnoj situaciji odluke ne bi donosile u žurbi.
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