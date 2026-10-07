"Sigurno je "manja" izlaznost takva zbog postojanja skenera i nemogućnosti prevara. Očito je da broj stanovnika nije tri milijuna u BiH nego je bliži dva milijuna. Najvažnije je da Hrvati imaju predstavnika i da je Darijana Filipović izabrana od Hrvata samih. Ali, mora se riješiti pitanje izbornog zakona jer bi ih se za četiri godine opet moglo preglasati. Ta rupa se mora zatvoriti. Nadam se da će razum prevladati u Sarajevu, da će se odreći unitarizma i kroz novi izborni zakon postići dogovor s Hrvatima. Ako se to ne dogodi, jačat će se srpski unitarizam u Banjoj Luci", istaknuo je pa komentirao potporu Donalda Trumpu prema Miloradu Dodiku i Republiku Srpstvu.