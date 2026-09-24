Sokol: Maske padaju u Crnoj Gori, EU i "srpski svet" ne idu zajedno

„Kada je trebalo donositi odluke važne za europske integracije Crne Gore, od oporbe se tražilo da pokaže političku odgovornost i omogući funkcioniranje Skupštine. Danas, kada je vladajuća većina trebala pokazati istu odgovornost i omogućiti glasanje o pitanju koje se tiče temeljnih europskih i civilizacijskih vrijednosti, upravo je ona onemogućila odlučivanje. To je dvostruki standard koji dovodi u pitanje vjerodostojnost vlasti u odnosu prema europskom putu Crne Gore“, istaknuo je Sokol.