HRVATSKI EUROPARLAMENTARAC
Sokol o veličanju Mladića u susjedstvu: Maske su pale, srpsko društvo je duboko bolesno
HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao što izrazi podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću znače za Crnu Goru, Srbiju i BiH, njihove političke prilike te njihov put prema članstvu u Europskoj uniji.
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