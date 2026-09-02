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HRVATSKI EUROPARLAMENTARAC

Sokol o veličanju Mladića u susjedstvu: Maske su pale, srpsko društvo je duboko bolesno

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N1info
|
02. ruj. 2026. 14:15
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HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao što izrazi podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću znače za Crnu Goru, Srbiju i BiH, njihove političke prilike te njihov put prema članstvu u Europskoj uniji.

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hrvoje krešić n1 tv n1tv novi dan tomislav sokol video

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