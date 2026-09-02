Sokol o veličanju Mladića u susjedstvu: Maske su pale, srpsko društvo je duboko bolesno

HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao što izrazi podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću znače za Crnu Goru, Srbiju i BiH, njihove političke prilike te njihov put prema članstvu u Europskoj uniji.

Podijeli

Oglas