Ratko Mladić nije problem, Von der Leyen dala podršku Crnoj Gori: Računamo na vas kao 28. članicu

"Crna Gora jest predvodnica u procesu pristupanja u regiji i zaista vjerujemo da možete zatvoriti sva poglavlja do kraja godine i da možemo ući u pregovore o ugovoru o pristupanju. Da bismo došli dotle, treba nam široka podrška stranaka za europski put. Znam da su građani u Crnoj Gori jako europski orijentirani i računam na taj kontinuitet. Treba zadržati fokus i držati oči na lopti jer ima mnogo toga što se može dobiti", navela je von der Leyen.