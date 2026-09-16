OGLASIO SE MVEP
Hrvatska "primila na znanje" Thacijevu nepravomoćnu presudu: "Ne mijenja kontekst rata"
Hrvatska prima na znanje prvostupanjsku presudu Specijaliziranih vijeća Kosova bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thacija, poručilo je minstarstvo vanjskih i europskih poslova u srijedu, ističući da je još uvijek riječ o nepravomoćnoj presudi.
Oglas
Specijalni sud za Kosovo u Haagu u srijedu je bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thacija nepravomoćno proglasio krivim za ratne zločine u ratu na Kosovu, među kojima su ubojstva, mučenje i nezakonito pritvaranje osoba, osudivši ga na 25 godina zatvora.
"Ne želimo prejudicirati konačni ishod postupka", napisao je MVEP na X-u komentirajući presudu za zločine počinjene dok je bio na čelu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) tijekom rata za neovisnost od Srbije koncem 1990-ih.
"Presuda ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu"
Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da “ova presuda ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu niti činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima”.
“Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova”, kaže hrvatska diplomacija o uhićenjima i ilegalnom zatočenju 385 osoba, okrutnom postupanju protiv 49 osoba, zlostavljanju 303 osobe i ubojstvo 96 osoba za koje ga je krivim proglasio predsjedavajući sudac.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas