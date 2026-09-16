Hrvatska "primila na znanje" Thacijevu nepravomoćnu presudu: "Ne mijenja kontekst rata"

“Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova”, kaže hrvatska diplomacija o uhićenjima i ilegalnom zatočenju 385 osoba, okrutnom postupanju protiv 49 osoba, zlostavljanju 303 osobe i ubojstvo 96 osoba za koje ga je krivim proglasio predsjedavajući sudac.