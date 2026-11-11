čekaju uspostavu vlasti
Ministri BiH ne napuštaju svoje fotelje, zastupničke mandate stavili su u mirovanje
Svi ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji su na izborima provedenim 4. listopada dobili mjesto u nekom od parlamenata odlučili su ostati na sadašnjim dužnostima, iskoristivši zakonsko pravo da zatraže mirovanje zastupničkog mandata, potvrdili su iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.
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Mandat u mirovanju opcija je koja je u izborni sustav BiH uvedena izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt kako bi se na taj način osigurao kontinuitet djelovanja vlasti u postizbornom razdoblju.
Schmidt je na taj način pokušao popuniti prazninu u zakonskim odredbama koje nisu jamčile razdvajanje izvršne i zakonodavne vlasti pa se u prošlosti događalo da isti dužnosnik istodobno bude i zastupnik i ministar ili na čelu Vijeća ministara.
To je nekada trajalo mjesecima zbog sporog procesa uspostave vlasti u BiH, posebice na državnoj razini gdje se rokovi, unatoč zakonskim odredbama, gotovo redovito probijaju a za to nisu predviđene nikakve sankcije.
U BiH na državnoj razini nije predviđena ni mogućnost izvanrednih izbora ukoliko se vlast ne formira u rokovima predviđenim zakonom.
Na listopadskim izborima mandat u Zastupničkom domu parlamenta BiH na listi HDZ-a dobila je aktualna predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto a ona je podnijela zahtjev za mirovanje zastupničkog mandata do roka koji je istekao u utorak.
Na isti korak odlučili su se i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, također izabran za zastupnika u državnom parlamentu kao i ministar financija Srđan Amidžić te ministar obrane Zukan Helez.
Ministar prometa Edin Forto, koji je također iskoristio to pravo, dobio je mandat zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH dok je ministar za ljudska prava Sevlid Hurtić izabran za zastupnika u parlamentu Republike Srpske.
Ostavku na poziciju u izvršnoj vlasti podnijela je jedino Hurtićeva zamjenica Duška Jurišić kako bi preuzela mandat u skupštini Sarajevske županije kao kandidatkinja Naše stranke.
Zastupnike koji su "na čekanju" u parlamentima će zamijeniti kandidati koji su iza njih bili na izbornim listama a ministrima je ostavljena mogućnost da u svakom trenutku odmrznu svoj mandat i sjednu u zastupničke klupe.
"Apsolutno ne žurimo nigdje", kazao je komentirajući dinamiku provedbe izbornih rezultata na razini države dosadašnji ministar vanjske trgovine Staša Košarac, kadar stranke koju vodi Milorad Dodik.
Novo Vijeće ministara BiH teoretski bi moglo biti formirano do kraja godine no malo tko očekuje da će se to doista dogoditi.
Novi saziv Predsjedništva BiH prisegnut će 16. studenoga no prije imenovanja mandatara za čelnika izvršne vlasti državni vrh mora pričekati konstituiranje Zastupničkog doma državnog parlamenta, što bi se trebao dogoditi do početka prosinca.
Nakon toga počinje teći rok od 15 dana za imenovanje mandatara a kada ga potvrdi Zastupnički dom teče novi rok od 35 dana za predlaganje i potvrđivanje ministara.
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