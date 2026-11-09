Kiša će padati danima, temperature će ludovati, stiže i snijeg

U petak će temperature naglo pasti, kiša će mjestimice biti obilna, što bi moglo uzrokovati bujične i urbane poplave. Kako će temperature padati, kišne kapi u dijelu unutrašnjosti prelazit će u snijeg. Nestabilno vrijeme s kišom i snijegom, nastavit će se i za vikend, osobito u prvom dijelu.