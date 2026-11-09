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VREMENSKA PROGNOZA

Kiša će padati danima, temperature će ludovati, stiže i snijeg

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Tea Blažević
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09. stu. 2026. 07:13
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08.10.2026., Zagreb - Kapi jutarnje kise i tople boje jeseni spojene u savrsenom trenutku kada se sunceve zrake probijaju kroz oblake Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL

Donosimo Vam vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

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Umjereno do pretežno oblačno je u većem djelu zemlje, uz slabu oborinu. U nastavku ponedjeljka u mnogim krajevima bit će sunčanih razdoblja, no poslijepodne će sa zapada rasti naoblaka, kiša će najprije zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar. Jugo će jačati na moru.

Utorak donosi pretežno oblačne prilike, čestu kišu i pljuskove, mjestimice i obilnije, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.  Probleme će stvarati jak vjetar južnog smjera, do olujne snage, na moru.

I tijekom srijede će biti nestabilno, s kišom češćom duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i obilnije oborine, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.  Uz južinu toplije.

Tijekom četvrtka će također mjestimice intenzivno kišiti, osobito prema večeri, kad će nas zahvatiti novi jači kišni val. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 20 stupnjeva. 

U petak će temperature naglo pasti, kiša će mjestimice biti obilna, što bi moglo uzrokovati bujične i urbane poplave. Kako će temperature padati, kišne kapi u dijelu unutrašnjosti prelazit će u snijeg. Nestabilno vrijeme s kišom i snijegom, nastavit će se i za vikend, osobito u prvom dijelu. 

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