Guardian: Luka Modrić već 20 godina zadaje glavobolje Englezima. Može li to učiniti još jednom?

Hrvatska je potom odigrala dobro Europski prvenstvo, ali još nije imala onu Modrićevu mentalnu čvrstinu, a možda je tad još nije ni on imao. Nakon što je skupinu prošla s tri pobjede, Hrvatska je ispala u četvrtfinalu protiv Turske na dramatičan način. Povela je u 119. minuti, primila izjednačujući pogodak u posljednjim sekundama, a zatim izgubila na jedanaesterce. Modrić je bio jedan od onih koji nisu realizirali udarac.