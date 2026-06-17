Od Borata do legende
Guardian: Luka Modrić već 20 godina zadaje glavobolje Englezima. Može li to učiniti još jednom?
Od Zagreba do Wembleyja i Moskve, hrvatski kapetan već je mnogo puta pokvario planove "Tri lava". Sad je spreman za posljednji ples u Dallasu.
Kad je Luka Modrić prvi put zaigrao protiv Engleske, Tony Blair još je bio britanski premijer. Arsenal je tek preselio s Highburyja na Emirates, Italija je upravo postala svjetski prvak, a Pep Guardiola završio je igračku karijeru nakon kratke epizode u meksičkom klubu Dorados.
Twitter je tad bio star manje od tri mjeseca, Facebook je iste godine postao dostupan široj javnosti, album "Back to Black" Amy Winehouse tek je trebao izaći, a film "Borat" uskoro je stigao u kina.
Upravo taj detalj iz pop kulture dovoljan je mnogim nogometnim navijačima u Engleskoj i Hrvatskoj da se prisjete o kojoj je utakmici riječ – kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Engleske odigranom 11. listopada 2006. na zagrebačkom Maksimiru, piše Aleksandar Holiga za Guardian.
U trenutku kad je Gary Neville vratio loptu svom vrataru Paulu Robinsonu, na reklamnim panoima uz teren pojavila se slika Borata. Lopta je nezgodno odskočila na rubu peterca, engleski vratar ju je promašio, a završila je u mreži dok su u pozadini dominirali osmijeh i brk Sache Barona Cohena.
Modrić, koji je odigrao cijelu utakmicu u pobjedi Hrvatske 2:0, tad je imao tek 11 nastupa za reprezentaciju. Debitirao je iste godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine, u kojoj je svoj prvi gol za reprezentaciju postigao Lionel Messi.
Tako je počela Modrićeva era u hrvatskom dresu. No, tada nitko nije mogao znati kakav će trag ostaviti.
Mladi veznjak još nije imao ključnu ulogu u momčadi, ali iz današnje perspektive jasno je da je ta pobjeda bila početak procesa koji će malu nogometnu naciju pretvoriti u jednu od najuspješnijih reprezentacija svijeta.
U klasičnom smislu ne postoji "Modrićeva generacija". Jer, brojni su igrači dolazili i odlazili, a on je ostao jedina konstanta.
U jednom trenutku, koji je danas teško precizno odrediti jer se čini kao da se stalno mijenjao, Modrić je potpuno preuzeo reprezentaciju. Ne samo zbog kapetanskog autoriteta, nego i zbog nevjerojatne mentalne snage i upornosti.
Na posljednja dva Svjetska prvenstva Hrvatska je zajedno ostvarila čak sedam pobjeda u nokaut fazi, iako u tih 90 minuta nije pobijedila niti bila bolja od protivnika. Oba puta zaustavili su je kasniji prvaci svijeta.
Engleska je imala važnu ulogu u stvaranju te hrvatske priče. Od prvog susreta u listopadu 2006. godine dvije su reprezentacije odigrale još osam utakmica. Modrić je propustio samo jedan dvoboj, zbog prijeloma potkoljenice, u porazu 5:1 protiv momčadi Fabija Capella 2009. godine.
Posebno se izdvajaju dvije utakmice. Godinu dana nakon one maksimirske utakmice dogodio se legendarni dvoboj na Wembleyju, poznat kao utakmica "nesretnika s kišobranom" zbog slike izbornika Stevea McClarena. Hrvatska je već osigurala plasman, dok je Engleskoj bio dovoljan bod. No, momčad Slavena Bilića slavila je 3:2 i ispisala jednu od najpoznatijih stranica hrvatskog nogometa. Ta je pobjeda imala ogroman psihološki učinak i dodatno podigla vjeru momčadi u vlastite mogućnosti.
Hrvatska je potom odigrala dobro Europski prvenstvo, ali još nije imala onu Modrićevu mentalnu čvrstinu, a možda je tad još nije ni on imao. Nakon što je skupinu prošla s tri pobjede, Hrvatska je ispala u četvrtfinalu protiv Turske na dramatičan način. Povela je u 119. minuti, primila izjednačujući pogodak u posljednjim sekundama, a zatim izgubila na jedanaesterce. Modrić je bio jedan od onih koji nisu realizirali udarac.
Drugi ključni trenutak dogodio se na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. U polufinalu u Moskvi Hrvatska je preokrenula vodstvo Engleske i nakon produžetaka slavila 2:1 na stadionu Lužnjiki, izborivši povijesni finale protiv Francuske. Ni tada Modrić nije izgledao kao igrač koji je sam odlučio utakmicu, ali već je bio vođa koji je godinama nosio reprezentaciju kroz pogrešne odluke, promjene izbornika i razočaranja.
Sad, gotovo 20 godina nakon prvog susreta, 40-godišnji veznjak ponovno će stati nasuprot Englezima. Bit će to njegov 199. nastup za Hrvatsku.
Modrić će u rujnu napuniti 41 godinu. Može li još jednom povesti Hrvatsku prema velikom udaru protiv Engleske, ovoga puta u Dallasu? S obzirom na sve, malo tko bi se usudio kladiti protiv njega, piše Guardian.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare