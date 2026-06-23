Sociolog Lipovac o Vatrenima i Hrvatskoj: Zašto dio Hrvata više ne navija za reprezentaciju?

Velik dio teksta bavi se i pitanjem nacionalizma, identiteta i odnosa prema Srbima. Autor podsjeća da su hrvatska i srpska društva mnogo više isprepletena nego što to često prikazuju nacionalistički narativi te navodi primjere igrača poput Dade Prše ili Luke Modrića, koji imaju i srpske obiteljske korijene. Smatra da je reprezentacija mogla biti prostor povezivanja, ali da su je pojedini politički i ideološki simboli udaljili od dijela građana.