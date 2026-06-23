ILUZIJA JEDINSTVA
Sociolog Lipovac o Vatrenima i Hrvatskoj: Zašto dio Hrvata više ne navija za reprezentaciju?
Zadarski sociolog Vanja Lipovac, koji živi u Ateni, objavio je na portalu Meer tekst o tome kako hrvatska nogometna reprezentacija odražava identitet, nacionalizam, kolektivno sjećanje i političke proturječnosti
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Hrvatska nogometna reprezentacija dugo je bila jedan od najvažnijih simbola nacionalnog identiteta, osobito nakon raspada Jugoslavije i Domovinskog rata. Lipovac smatra da je reprezentacija godinama predstavljala ponos, zajedništvo i otpor, a kao jedan od ključnih trenutaka navodi događaje s utakmice Dinama i Crvene zvezde 1990., kad je Zvonimir Boban udario policajca braneći navijača. Taj je potez u Hrvatskoj ostao simbol prkosa i borbe za nacionalnu samostalnost.
Posebno mjesto u kolektivnom sjećanju zauzima bronca osvojena na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj. Predvođena Bobanom, Šukerom i Prosinečkim, reprezentacija je nadmašila sva očekivanja i postala simbol uspjeha mlade države koja se tek oporavljala od rata. Uslijedilo je razdoblje u kojem je nacionalna momčad uživala gotovo kultni status među građanima.
Modrić i Mamić
No s vremenom se odnos javnosti prema reprezentaciji počeo mijenjati. Autor ističe da su korupcijske afere, politički utjecaj u nogometu i uspon Zdravka Mamića narušili sliku reprezentacije kao zajedničkog nacionalnog projekta.
Kao važan trenutak navodi i suđenje Mamiću, tijekom kojeg je Luka Modrić promijenio dijelove svog iskaza, što su mnogi doživjeli kao zaštitu čovjeka kojeg smatraju simbolom problema hrvatskog nogometa, piše sociolog Lipovac na portalu Meer.
Modrić, Pršo i Thompson
Velik dio teksta bavi se i pitanjem nacionalizma, identiteta i odnosa prema Srbima. Autor podsjeća da su hrvatska i srpska društva mnogo više isprepletena nego što to često prikazuju nacionalistički narativi te navodi primjere igrača poput Dade Prše ili Luke Modrića, koji imaju i srpske obiteljske korijene. Smatra da je reprezentacija mogla biti prostor povezivanja, ali da su je pojedini politički i ideološki simboli udaljili od dijela građana.
Kao posebno kontroverzan trenutak izdvaja doček reprezentacije nakon osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu 2018., kada se na pozornici pojavio Marko Perković Thompson.
Dok je za jedne to bio izraz domoljublja, drugi su to doživjeli kao poruku da reprezentacija ne predstavlja jednako sve građane Hrvatske.
Reprezentacija kao ogledalo društva
Unatoč svemu, autor priznaje da uspjesi reprezentacije i dalje bude snažne emocije. Hrvatska je nakon srebra u Rusiji osvojila i broncu u Kataru 2022., potvrdivši status jedne od najuspješnijih nogometnih nacija svijeta. Ipak, smatra da se iza sportskih rezultata krije društvo puno političkih podjela, razočaranja i proturječja.
Zaključno, autor reprezentaciju vidi kao ogledalo hrvatskog društva – ona istodobno pokazuje njegove najbolje osobine, poput talenta, upornosti i zajedništva, ali i slabosti poput političke instrumentalizacije, podjela i gubitka povjerenja u institucije. Nogomet zato ostaje rijedak trenutak zajedničkog veselja, iako je osjećaj nacionalnog jedinstva koji stvara često prolazan i traje samo dok utakmica traje.
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