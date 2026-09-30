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Modrić se oglasio nakon poraza od Španjolske

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 09:08
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Luka MOdrich REUTERS/Marcelo Del Pozo
REUTERS/Marcelo del Pozo

Hrvatska je sinoć u Sevilli doživjela težak poraz od Španjolske 4:1, a kapetan Luka Modrić utakmicu je započeo na klupi. Slaven Bilić odlučio je odmoriti 41-godišnjeg kapetana, koji je u igru ušao tek u završnici susreta.

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Modrić je na travnjak Ramón Sánchez-Pizjuána istrčao u 81. minuti, kad je Španjolska vodila 3:1. Njegov se ulazak, međutim, pretvorio se u jedan od najemotivnijih trenutaka utakmice.

Velik dio stadiona ustao je na noge i ovacijama pozdravio hrvatskog kapetana. Iako je Modrić u Sevillu stigao kao igrač protivničke reprezentacije, španjolski navijači pokazali su koliko cijene njegovu karijeru i trag koji je ostavio u njihovom nogometu.

Španjolski AS piše da je publika željela odati priznanje Modriću za sve što je napravio tijekom 13 godina provedenih u Real Madridu. Hrvatski veznjak u tom je razdoblju postao jedan od najvažnijih igrača u povijesti madridskog kluba, ali i jedan od najcjenjenijih nogometaša koji su igrali u Španjolskoj.

Modrić nije ostao ravnodušan na gestu španjolskih navijača. Nedugo nakon utakmice oglasio se na Instagramu i zahvalio na posebnom dočeku koji je doživio u Sevilli.

"Muchas gracias, España", napisao je, što znači, "Puno hvala, Španjolska!", a uz poruku je dodao crveno srce i španjolsku zastavu.

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luka modrić

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