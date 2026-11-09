nakon neočekivanog obrata
Pol Planas ipak stiže iz Barcelone u Dinamo?
Nakon smjene Marija Kovačevića, Zvonimir Boban i Albert Capellas krenuli su u potragu za novim šefom struke te su u omladinskoj školi Barcelone pronašli 35-godišnjeg Pola Planasa, koji je trebao preuzeti prvu momčad Modrih.
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Priča je bila toliko blizu realizacije da je klupski odvjetnički tim već pripremao ugovore u Maksimiru, a Pol Planas je prema španjolskim izvorima čak i raskinuo ugovor s Barcelonom kako bi preuzeo Dinamo, pišu 24sata.
Međutim, dogodio se neočekivani preokret. Jerko Leko je kao privremeno rješenje srušio Sunderland u Europskoj ligi te slavio protiv Varaždina u HNL-u, čime je kupio povjerenje navijača i navodio Zvonimira Bobana da se vrati svojoj ideji kako je domaći stručnjak najbolje rješenje za Dinamovu klupu. Leko je tako i službeno potvrđen kao glavni trener.
Ipak, dolazak španjolskog stručnjaka nije u potpunosti propao. Kako prenosi španjolski SPORT, Pol Planas će unatoč svemu stići u Zagreb kako bi se upoznao s klubom i sustavom, ali u potpuno drugačijoj ulozi. Planas će najvjerojatnije postati prvi pomoćnik Jerka Leke u stručnom stožeru Modrih.
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