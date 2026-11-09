Međutim, dogodio se neočekivani preokret. Jerko Leko je kao privremeno rješenje srušio Sunderland u Europskoj ligi te slavio protiv Varaždina u HNL-u, čime je kupio povjerenje navijača i navodio Zvonimira Bobana da se vrati svojoj ideji kako je domaći stručnjak najbolje rješenje za Dinamovu klupu. Leko je tako i službeno potvrđen kao glavni trener.