noćna objava "modrih"
Dinamo potvrdio Lekin ostanak: "Kaj? Pa tek smo počeli"
Dinamo je i službeno potvrdio da će Jerko Leko i dalje voditi prvu momčad zagrebačkog kluba. Nakon što je u samo nekoliko dana ostvario dvije važne pobjede, protiv Sunderlanda u Europskoj ligi i Varaždina u SuperSport HNL-u, privremeno rješenje na klupi Modrih dobilo je priliku nastaviti započeti posao.
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Zagrebački klub potvrdio je to objavom na društvenim mrežama, na kojoj je fotografiju trenera popratio porukom: "Kaj? Pa tek smo počeli!" Time je otklonjena neizvjesnost oko toga tko će voditi Dinamo u nastavku sezone.
Leko je momčad preuzeo nakon odlaska Marija Kovačevića, a prvotni plan bio je da je vodi u dvije utakmice – protiv engleskog Sunderlanda i Varaždina. No, rezultati su očito promijenili planove klupskog vodstva.
Dvije važne pobjede u samo nekoliko dana
Leko je debi na Dinamovoj klupi obilježio velikom pobjedom protiv Sunderlanda (2:0) u Europskoj ligi, a uspješan niz nastavio je i u nedjelju u Varaždinu.
Iako su domaćini poveli, Dinamo je preokrenuo rezultat i slavio 3:1. Strijelci za zagrebačku momčad bili su Luka Stojković, Dion Drena Beljo i Miha Zajc.
Kaj? Pa tek smo počeli 😉 📷 Luka Stanzl/GNK Dinamo https://t.co/9EEl1kIWEu— GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 8, 2026
Nakon utakmice Leko je otkrio da je već razgovarao s predsjednikom Dinama Zvonimirom Bobanom te da je postignut dogovor o njegovu ostanku.
"Obavio sam razgovor s Bobanom u subotu. I naš je zaključak da ostajem na klupi do daljnjeg. Ovo je moj klub i vjerujem da sam zaslužio priliku", izjavio je Leko.
Nedjeljnom objavom Dinamo je sada i službeno potvrdio ono što je trener najavio nakon pobjede u Varaždinu.
Leko će tako dobiti priliku stabilizirati momčad i nastaviti graditi pozitivan niz nakon razdoblja slabijih rezultata koji su prethodili odlasku Marija Kovačevića.
Dinamo nakon 13 odigranih kola ima 25 bodova, četiri manje od vodećeg Hajduka, ali i utakmicu manje.
Nakon reprezentativne stanke Leko će momčad povesti u domaćem susretu protiv Istre 1961, u kojem će pokušati doći do treće uzastopne pobjede.
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