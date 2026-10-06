romeo jozak
Prije tri godine upozorio na ono što se sada događa: "Već smo u debelom problemu"
Romeo Jozak, bivši direktor Dinamove nogometne škole i sportski direktor te nekadašnji direktor svih hrvatskih reprezentativnih selekcija, danas radi kao sportski direktor Sharjaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iza sebe ima iskustvo rada u brojnim zemljama, a iz UAE-a pomno prati i stanje u hrvatskom nogometu.
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Jozak se posljednjih mjeseci često susreće i sa Zlatkom Dalićem, koji je preuzeo reprezentaciju UAE-a, i danas igra finale Zaljevskog kupa.
Jozak je za Sportske novosti istaknuo da je Dalić došao s velikim autoritetom i rezultatima koje je ostvario s "Vatrenima". Dodao je i da je Dalić svojim dolaskom širom otvorio vrata hrvatskim nogometnim stručnjacima u tom dijelu svijeta.
"Bio sam u pravu prije tri godine"
Jozak se prisjetio i razgovora iz 2023. godine, kada je upozoravao da bi hrvatski nogomet nakon Svjetskog prvenstva 2026. mogao ući u teško razdoblje. Tad je istaknuo da Hrvatska gubi širinu i da na najveću scenu ne dolazi dovoljno mladih igrača velike vrijednosti.
"Sad ispada da sam bio neki prorok, ali nije to bilo teško zaključiti. Pogledajte koliko u gornjim kategorijama Dinama ima kandidata za prvu momčad. Gotovo da ih nema. Ako nisu kandidati za Dinamo, kako će biti za reprezentaciju?", rekao je Jozak.
Prema njegovu mišljenju, problem je puno širi od jednog kluba. Promijenio se sustav rada s mladim igračima, a situaciju, kaže, dodatno otežavaju veliki financijski apetiti roditelja i menadžera.
"Ako Modrić mora igrati s 41 godinom, imamo problem"
Jozak posebno upozorava na činjenicu da Hrvatska i dalje u velikoj mjeri ovisi o igračima iz zlatne generacije.
"Luka Modrić je jedan od najvećih Hrvata uopće. Ali, ako Luka s 41 godinom mora startati u veznoj liniji, onda smo mi kao reprezentacija u velikom problemu. Isto vrijedi i za Ivana Perišića. Gdje su mladi igrači koji bi ih trebali naslijediti?", naglasio je Jozak za Sportske novosti.
Podsjeća da je Hrvatska prije nekoliko godina imala Modrića u Realu, Rakitića u Barceloni, Kovačića u Chelseaju i Brozovića u Interu, odnosno velik broj igrača koji su bili nositelji u najvećim europskim klubovima. "Što onda očekivati sada?", pita se.
"Već smo u debelom problemu"
Nije optimističan u pogledu toga može li se ovo stanje popraviti. "Sad smo već u debelom problemu. Ako danas krenemo sa savršenim sustavom, a ne možeš ga ni postaviti, trebalo bi nam deset godina", smatra.
Jozak je zadovoljan izborom Slavena Biića za nasljednika Zlatka Dalića. "Pametan je čovjek s puno iskustva. Ovi teški porazi u velikoj mjeri nisu njegova krivnja", rekao je.
Smatra da ćemo se morati početi navikavati na rezultate koji neće biti sam vrh i koji neće uvijek biti atraktivni. "Recite mi, kako ćemo opet igrati u finalima velikih natjecanja?", zaključio je Jozak.
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