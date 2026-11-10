piše bild
Vušković oduševio Nijemce: "Luka je sada i kralj Engleske"
Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković nastavlja impresionirati u dresu Brightona. Njegova momčad trenutačno je na drugom mjestu Premier lige, a 19-godišnji stoper jedan je od najzaslužnijih za sjajne rezultate.
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Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u engleskim medijima, koji ga hvale zbog nogometne inteligencije, hrabrosti i liderskih sposobnosti. I dok njemački mediji više pišu o njegovom bratu Mariju, koji se nakon četverogodišnje suspenzije zbog dopinga priprema za povratak na teren, Bild je objavio članak "Luka Vušković je sada i kralj Engleske".
Nijemci ističu da nekadašnji igrač Hajduka i HSV-a u Engleskoj piše vlastitu nogometnu priču. Standardni je član početne postave Brightona. Nastupio je u svih deset prvenstvenih utakmica, od kojih je njegova momčad pobijedila u sedam, a postigao je i jedan pogodak.
Bild podsjeća i da ga je ugledni britanski Guardian pohvalio, opisujući ga kao svojevrsnog povučenog organizatora igre. Koliko je cijenjen, potvrđuje i činjenica da se našao među osam nominiranih za najboljeg igrača Premier lige u listopadu.
"Nastavio ondje gdje je stao"
Vušković je posebno dobar bio u iznenađujućoj pobjedi Brightona 1:0 protiv Manchester Cityja. "Pod vodstvom trenera Fabiana Hürzelera, bivšeg stratega St. Paulija, nastavio je ondje gdje je stao prošle sezone, kada je u HSV-u igrao na posudbi iz Tottenhama", navodi Bild i podsjeća da je u dresu HSV-a u 28 nastupa postigao šest pogodaka i bio jedan od ključnih igrača u borbi za ostanak u Bundesligi.
Nakon što se vratio s posudbe, Tottenham ga je iznenađujuće prodao Brightonu za 54 milijuna eura. Odlične igre 19-godišnjeg hrvatskog braniča, navode Nijemci, već su potaknule nagađanja o mogućem novom velikom transferu. Među klubovima koji se spominju je i Liverpool.
Sjajna statistika
Vušković se s 62 otklonjene opasnosti nalazi se na desetom mjestu među igračima Premier lige, dok je s 40 osvojenih zračnih duela šesti u tom poretku.
Njegova uspješnost u zračnim duelima iznosi 66,7 posto, a u ukupnim duelima 60,7 posto. Iako su ti postoci nešto niži nego prošle sezone u Njemačkoj, i dalje su vrlo dobri s obzirom na višu razinu natjecanja u engleskoj ligi.
Luka propušta bratov povratak
Hrvatski izbornik Slaven Bilić uvrstio ga je na popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija protiv Engleske i Češke.
Zbog reprezentativnih obveza Luka će, međutim, propustiti povratak starijeg brata Marija na travnjak.
Stariji Vušković bi se nakon odslužene četverogodišnje suspenzije trebao vratiti u prijateljskoj utakmici HSV-a protiv Hajduka, a potom bi mogao ponovno konkurirati za nastupe u Bundesligi.
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