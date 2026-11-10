Vušković oduševio Nijemce: "Luka je sada i kralj Engleske"

Vušković je posebno dobar bio u iznenađujućoj pobjedi Brightona 1:0 protiv Manchester Cityja. "Pod vodstvom trenera Fabiana Hürzelera, bivšeg stratega St. Paulija, nastavio je ondje gdje je stao prošle sezone, kada je u HSV-u igrao na posudbi iz Tottenhama", navodi Bild i podsjeća da je u dresu HSV-a u 28 nastupa postigao šest pogodaka i bio jedan od ključnih igrača u borbi za ostanak u Bundesligi.