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bravo, luka!

Vušković nominiran za Igrača mjeseca Premier lige. I vi možete glasati za njega

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|
05. stu. 2026. 14:03
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Brighton's Luka Vuskovic. (AP Photo/Dave Shopland)
AP Photo/Dave Shopland

Hrvatski nogometni reprezentativac, 19-godišnji Luka Vušković nominiran je za Igrača mjeseca u Premier ligi.

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Uz našeg mladog stopera, koji pruža odlične partije u Brigtonu, nominirani su i:

  • Evanilson (Bournemouth)
  • Nicolas Jackson (Aston Villa)
  • Ezri Konsa (Arsenal)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Jack Rudoni (Coventry)
  • Jean Paul van Hecke (Tottenham)
  • Bart Verbruggen (Brighton)

Za Vuškovića možete glasati OVDJE.

Vušković je u Brighton stigao ovog ljeta iz Tottenhama za 54 milijuna eura.

U listopadu je odigrao četiri utakmice -protiv Sunderlanda (pobjeda 2:0), Crystal Palacea (pobjeda 5:0), Liverpoola (poraz 2:0) te Manchester Cityja (pobjeda 1:0).

Nakon devet kola Brighton se nalazi na sjajnom trećem mjestu Premier lige, s pet bodova manje od vodećeg Arsenala.

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brighton luka vušković premier liga

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