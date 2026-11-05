bravo, luka!
Vušković nominiran za Igrača mjeseca Premier lige. I vi možete glasati za njega
Hrvatski nogometni reprezentativac, 19-godišnji Luka Vušković nominiran je za Igrača mjeseca u Premier ligi.
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Uz našeg mladog stopera, koji pruža odlične partije u Brigtonu, nominirani su i:
- Evanilson (Bournemouth)
- Nicolas Jackson (Aston Villa)
- Ezri Konsa (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
- Jack Rudoni (Coventry)
- Jean Paul van Hecke (Tottenham)
- Bart Verbruggen (Brighton)
Owning October 💪 It's time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Month 👇 https://t.co/7fBNeUJafm https://t.co/bHU198Z5nu— Premier League (@premierleague) November 5, 2026
Za Vuškovića možete glasati OVDJE.
Vušković je u Brighton stigao ovog ljeta iz Tottenhama za 54 milijuna eura.
U listopadu je odigrao četiri utakmice -protiv Sunderlanda (pobjeda 2:0), Crystal Palacea (pobjeda 5:0), Liverpoola (poraz 2:0) te Manchester Cityja (pobjeda 1:0).
Nakon devet kola Brighton se nalazi na sjajnom trećem mjestu Premier lige, s pet bodova manje od vodećeg Arsenala.
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