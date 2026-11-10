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Akcija policije

Američki vojnik uhićen u Velikoj Britaniji zbog sumnje na špijunažu povezanu s Rusijom

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N1 Info
|
10. stu. 2026. 20:23
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Američki vojnik
Unsplash/Ilustracija

Visokorangirani pripadnik američke vojske uhićen je u Velikoj Britaniji u akciji britanske protuterorističke policije.

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Muškarac (41) uhićen je u utorak u blizini Gloucestera zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti, priopćila je londonska Metropolitanska policija, javlja BBC.

Policija je navela da su optužbe povezane s Rusijom, dok je FBI priopćio da se uhićenje odnosi na sumnju na špijunažu.

U sklopu istrage policijski službenici provode pretrage na dvije lokacije u Gloucestershireu.

Britanska protuteroristička policija blisko surađuje s američkom vojskom i FBI-em.

Direktor FBI-a Kash Patel izjavio je:

„Ovo važno uhićenje povezano je sa sumnjama na špijunažu, što predstavlja pitanje od iznimne zabrinutosti za Sjedinjene Američke Države i naše saveznike.”

Zamjenica pomoćnika načelnika policije Vicki Evans iz britanske protuterorističke policije opisala je uhićenje kao „značajno”.

„Optužbe su ozbiljne, a naša istraga i dalje je u punom jeku”, rekla je.

Brigadni general Sean Stinchon, zapovjednik Protuobavještajnog zapovjedništva američke kopnene vojske, izjavio je:

„Navodno postupanje visokorangiranog vojnika kojemu su bile povjerene osjetljive informacije ozbiljan je podsjetnik na to da su unutarnje prijetnje stvarne i trajne.”

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Teme
amrička vosjka rusija uhićenje velika britanija špijunaža

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