Akcija policije
Američki vojnik uhićen u Velikoj Britaniji zbog sumnje na špijunažu povezanu s Rusijom
Visokorangirani pripadnik američke vojske uhićen je u Velikoj Britaniji u akciji britanske protuterorističke policije.
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Muškarac (41) uhićen je u utorak u blizini Gloucestera zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti, priopćila je londonska Metropolitanska policija, javlja BBC.
Policija je navela da su optužbe povezane s Rusijom, dok je FBI priopćio da se uhićenje odnosi na sumnju na špijunažu.
U sklopu istrage policijski službenici provode pretrage na dvije lokacije u Gloucestershireu.
Britanska protuteroristička policija blisko surađuje s američkom vojskom i FBI-em.
Direktor FBI-a Kash Patel izjavio je:
„Ovo važno uhićenje povezano je sa sumnjama na špijunažu, što predstavlja pitanje od iznimne zabrinutosti za Sjedinjene Američke Države i naše saveznike.”
Zamjenica pomoćnika načelnika policije Vicki Evans iz britanske protuterorističke policije opisala je uhićenje kao „značajno”.
„Optužbe su ozbiljne, a naša istraga i dalje je u punom jeku”, rekla je.
Brigadni general Sean Stinchon, zapovjednik Protuobavještajnog zapovjedništva američke kopnene vojske, izjavio je:
„Navodno postupanje visokorangiranog vojnika kojemu su bile povjerene osjetljive informacije ozbiljan je podsjetnik na to da su unutarnje prijetnje stvarne i trajne.”
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