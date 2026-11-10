istraga u tijeku
Drama u Glasgowu: Automobil naletio na pješake, sedmero ljudi u bolnici
Sedmero ljudi prevezeno je u bolnicu nakon što je na njih naletio automobil u zapadnom dijelu Glasgowa.
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Škotska policija priopćila je da su vozača pregledali djelatnici hitne pomoći te mu pružili medicinsku pomoć na mjestu nesreće, koja se dogodila oko 15:45 sati u ulici Hyndland Road.
Prema nepotvrđenim informacijama, vozilo se popelo na nogostup, udarilo u nadstrešnicu autobusnog stajališta, a zatim u građevinsku skelu prije nego što se zaustavilo, javlja BBC.
Glasnogovornik policije izjavio je: „Policijski službenici i dalje su na mjestu događaja, a istraga o incidentu, koji se zasad tretira kao prometna nesreća, još je u tijeku.”
Ulica Hyndland Road i dalje je zatvorena, a građanima se savjetuje da izbjegavaju to područje.
Škotska vatrogasna i spasilačka služba (SFRS) priopćila je da je na mjesto nesreće poslala dva vatrogasna vozila.
Jedan stanovnik rekao je za BBC da je osoblje obližnje liječničke ordinacije odmah priskočilo u pomoć ozlijeđenima.
Muškarac koji je šetao psa izjavio je da je neuobičajeno vidjeti toliko policijskih vozila na tom području, dok je jedna mještanka opseg intervencije hitnih službi opisala kao „prilično zastrašujuć”.
Škotski premijer John Swinney objavio je na društvenim mrežama da je „duboko zabrinut” zbog izvješća o nesreći.
„Želim zahvaliti hitnim službama. Moje su misli sa svima pogođenima i njihovim najbližima”, poručio je.
Ulica Hyndland Road trenutačno je zatvorena za sav promet između ulica Clarence Drive i Novar Drive.
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