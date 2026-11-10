MAGLA VJEROJATNI UZROK NESREĆE
VIDEO / Tragedija u Bugarskoj: U stravičnom lančanom sudaru 11 mrtvih i preko 50 ozlijeđenih
Jedanaest osoba je poginulo u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo više desetaka vozila iz oba pravca autoceste u istočnom dijelu Bugarske u utorak, kazao je premijer Rumen Radev, dok je ministarstvo unutarnjih poslova objavilo da je ozlijeđeno 50 osoba.
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Policija, vatrogasci i timovi hitne pomoći su došli na mjesto događaja na cesti koja glavni grad Sofiju povezuje s istočnim gradom Burgasom. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju automobile i kamione nagomilane preko šest prometnih traka, pri čemu su mnogi zgnječeni, prevrnuti ili odbačeni u stranu.
Pedeset ozlijeđenih je prevezeno u bolnicu, prema ministarstvu unutarnjih poslova.
Von der Leyen prekida posjet Bugarskoj
Radev je incident opisao kao "tragediju" u priopćenju objavljenom tijekom posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Bugarskoj. Rekao je da je aktivirao letjelice radi evakuacije ranjenih te da namjerava posjetiti mjesto nesreće.
Von der Leyen je rekla da će prijevremeno okončati svoj posjet.
"Želim izraziti najdublju sućut i odati počast spasilačkim ekipama", kazala je von der Leyen.
😱 No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured.
The… pic.twitter.com/gkjZnXfRl7
Magla je vjerojatni uzrok nesreće
Brifirajući novinare na mjestu nesreće, visoki dužnosnik ministarstva unutarnjih poslova Ljubomir Nikolov je rekao da je magla vjerojatno uzrok nesreće koja je započela sudarom autobusa i kamiona na strani autoceste koja vodi prema Burgasu.
Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
Glavni inspektor regionalne policije Todor Mišinev je za televiziju Nova rekao da su neki ljudi i dalje zarobljeni u svojim automobilima.
"Trenutno su spasilačke operacije prioritet. Kada budu dovršene, izvest će se proceduralni i istražni postupci", kazao je.
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