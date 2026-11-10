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MAGLA VJEROJATNI UZROK NESREĆE

VIDEO / Tragedija u Bugarskoj: U stravičnom lančanom sudaru 11 mrtvih i preko 50 ozlijeđenih

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Hina
|
10. stu. 2026. 12:31
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AFP
SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D/AFP

Jedanaest osoba je poginulo u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo više desetaka vozila iz oba pravca autoceste u istočnom dijelu Bugarske u utorak, kazao je premijer Rumen Radev, dok je ministarstvo unutarnjih poslova objavilo da je ozlijeđeno 50 osoba.

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Policija, vatrogasci i timovi hitne pomoći su došli na mjesto događaja na cesti koja glavni grad Sofiju povezuje s istočnim gradom Burgasom. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju automobile i kamione nagomilane preko šest prometnih traka, pri čemu su mnogi zgnječeni, prevrnuti ili odbačeni u stranu.

Pedeset ozlijeđenih je prevezeno u bolnicu, prema ministarstvu unutarnjih poslova.

Von der Leyen prekida posjet Bugarskoj

Radev je incident opisao kao "tragediju" u priopćenju objavljenom tijekom posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Bugarskoj. Rekao je da je aktivirao letjelice radi evakuacije ranjenih te da namjerava posjetiti mjesto nesreće.

Von der Leyen je rekla da će prijevremeno okončati svoj posjet.

"Želim izraziti najdublju sućut i odati počast spasilačkim ekipama", kazala je von der Leyen.

Magla je vjerojatni uzrok nesreće

Brifirajući novinare na mjestu nesreće, visoki dužnosnik ministarstva unutarnjih poslova Ljubomir Nikolov je rekao da je magla vjerojatno uzrok nesreće koja je započela sudarom autobusa i kamiona na strani autoceste koja vodi prema Burgasu.

Glavni inspektor regionalne policije Todor Mišinev je za televiziju Nova rekao da su neki ljudi i dalje zarobljeni u svojim automobilima.

"Trenutno su spasilačke operacije prioritet. Kada budu dovršene, izvest će se proceduralni i istražni postupci", kazao je.

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Teme
bugarska lančani sudar ursula von der leyen

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