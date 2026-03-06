SEDMI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Sve veći broj žrtava u Libanonu, izraelsko-američki napadi teško oštetili 20 škola
Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.
Dapače, sve su glasnija predviđanja o kopnenoj ofenzivi, što bi učinilo cijeli sukob katastrofičnijim u smislu ljudskih žrtava.
Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.
Iz Izraela pak poručuju da su spremni ići do kraja i pozivaju saveznike da im pomognu u "rušenju režima". Iz Irana stižu slične poruke, uz naglasak da "ubijanje stotina civila i civilnih objekata samo dodatno ujedinjuje narod Irana".
Uz te poruke, Iran žestoko napada Ujedinjene Arapske Emirate, u prvom redu Dubai. Jer je turistička središnjica, ali i glavna zračna poveznica s ostatkom svijeta.
16:10
prije 0 min.
Raste broj mrtvih u Libanonu
Osam izraelskih vojnika ozlijeđeno je u napadu u blizini libanonske granice, priopćila je izraelska vojska.
Pet vojnika iz izraelske brigade Givati teško je ranjeno nakon što je u njihovoj blizini ispaljena protuoklopna raketa. Još trojica vojnika iz iste brigade zadobila su lakše ozljede i prevezena su u bolnicu na liječenje.
Al Jazeera piše da je broj mrtvih u Libanonu trenutno najmanje 217.
15:58
prije 12 min.
Iranski ministar obrazovanja pozvao UNICEF da osudi napade na škole
Iranski ministar obrazovanja uputio je pismo UNICEF-u pozivajući tu organizaciju da osudi, kako je naveo, napade na škole, učenike i obrazovnu infrastrukturu diljem zemlje, prenosi AJ.
U pismu je Alireza Kazemi optužio SAD i Izrael za izvođenje napada koji su, prema njegovim riječima, gađali stambena područja, zdravstvene ustanove i škole.
Kazemi je naveo da su u napadima ubijeni i ranjeni učenici i nastavnici u nekoliko pokrajina, uključujući Minab, Fars, Ilam, Istočni Azerbajdžan, Teheran i Qazvin, kao i u okruzima oko glavnog grada.
Prema navodima iz pisma, oko 20 obrazovnih centara teško je oštećeno, a neki su potpuno uništeni, što je poremetilo školovanje tisuća učenika.
Ranije smo izvijestili da je gotovo 200 djece poginulo diljem Bliskog istoka od početka vojne eskalacije SAD-a i Izraela protiv Irana tijekom vikenda, prema podacima UNICEF-a.
15:35
prije 35 min.
Iran ispalio rakete na američku bazu u Kuvajtu
Iran je ispalio rakete na američku bazu u Kuvajtu, objavila je iranska državna televizija.
Napad je dio šireg vala iranskih odmazdnih udara na američke i savezničke vojne ciljeve na Bliskom istoku, nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran
15:11
prije 59 min.
Trump: Neće biti dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje
Američki predsjednik Donald Trump je isključio svaku mogućnost diplomatskog sporazuma s Iranom o okončanju sukoba. Iranski šef diplomacije istu stvar napravio je jučer.
Opširnije OVDJE.
14:57
prije 1h
Grčka šalje Patriote u Bugarsku
Grčki ministar obrane Nikos Dendias u petak je najavio raspoređivanje sustava Patriot na sjeveru Grčke kako bi se Bugarskoj pružila "antibalistička zaštita od Irana".
14:31
prije 1h
Novi val napada na Iran
Izraelska vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran.
U objavi na platformi X izraelska vojska navela je da je započela "širok val napada na infrastrukturu iranskog režima" u glavnom gradu Teheranu, kao i u središnjem gradu Isfahanu.
Operaciju je opisala kao "15. zračni udar", ali nije iznijela dodatne detalje.
14:12
prije 1h
Ranjen Smotrichev sin
Sin izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha među vojnicima je koji su ozlijeđeni tijekom vojne aktivnosti na granici s Libanonom, izvještava izraelski Army Radio.
13:55
prije 2h
Iran: Pogodili smo američke baze i mete u Izraelu
Iran tvrdi da su njegovi "projektili nove generacije pogodili američke baze u zemljama Perzijskog zaljeva" te izraelske ciljeve, uključujući "zračnu luku Ben Gurion, Haifu i Tel Aviv".
13:37
prije 2h
Izraelci uništili podzemni bunker iranskog vrhovnog vođe
Oko 50 izraelskih borbenih zrakoplova pogodilo je podzemni bunker izgrađen za iranskog vrhovnog vođu, priopćila je njegova vojska.
Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je operacija provedena jutros u središnjem Teheranu, pri čemu se bunker nalazi ispod kompleksa vodstva iranskog režima.
Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ubijen je u početnim američko-izraelskim napadima prošle subote.
“Khamenei je eliminiran prije nego što je mogao koristiti bunker tijekom operacije Roaring Lion, ali su kompleks nastavili koristiti visoki dužnosnici iranskog režima”, objavio je IDF na Telegramu.
12:34
prije 3h
"Ciljevi Irana su jasni, američki još uvijek nisu"
Sjedinjene Države i Iran imaju vrlo različite ciljeve kada je riječ o ishodu rata, objasnio je jutros vojni analitičar Sky Newsa Michael Clarke.
Clarke kaže da bi SAD-u mogla trebati dva do tri tjedna da uništi sve iranske vojne kapacitete koji omogućuju "projekciju sile izvan vlastitih granica", no politički ciljevi Donalda Trumpa i dalje nisu jasni.
Postoji više mogućih ciljeva, objašnjava.
"Pokušavaju li samo nanijeti štetu Iranu, ili žele promjenu režima, ili možda žele osigurati da Iran više nema balističke projektile, vojsku ili nuklearni program?"
"Moguće je da je to njihova strategija - ali ona politički nema jasno definiran završetak."
