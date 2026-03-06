Iranski ministar obrazovanja uputio je pismo UNICEF-u pozivajući tu organizaciju da osudi, kako je naveo, napade na škole, učenike i obrazovnu infrastrukturu diljem zemlje, prenosi AJ.

U pismu je Alireza Kazemi optužio SAD i Izrael za izvođenje napada koji su, prema njegovim riječima, gađali stambena područja, zdravstvene ustanove i škole.

Kazemi je naveo da su u napadima ubijeni i ranjeni učenici i nastavnici u nekoliko pokrajina, uključujući Minab, Fars, Ilam, Istočni Azerbajdžan, Teheran i Qazvin, kao i u okruzima oko glavnog grada.

Prema navodima iz pisma, oko 20 obrazovnih centara teško je oštećeno, a neki su potpuno uništeni, što je poremetilo školovanje tisuća učenika.

Ranije smo izvijestili da je gotovo 200 djece poginulo diljem Bliskog istoka od početka vojne eskalacije SAD-a i Izraela protiv Irana tijekom vikenda, prema podacima UNICEF-a.