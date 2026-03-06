ima važan zadatak
Revolucionarna garda ima novog šefa: Tko je Ahmad Vahidi?
Iranski vojni i sigurnosni aparat suočava se s jednim od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, a u središtu tog izazova sada je novi zapovjednik elitne Revolucionarne garde. Ahmad Vahidi dobio je zadatak stabilizirati zemlju i spriječiti da rat i unutarnje napetosti gurnu Iran u građanski sukob
Vahidi je nekoć bio zadužen za širenje iranske Islamske revolucije diljem Bliskog istoka putem mreže savezničkih milicija. Danas mu je primarni cilj mnogo bliži – očuvati režim u zemlji s oko 93 milijuna stanovnika i spriječiti raspad državnog poretka.
Iran se suočava s kombinacijom vanjskih i unutarnjih prijetnji, od zračnih napada koje izvode Sjedinjene Države i Izrael, preko separatističkih pokreta u pojedinim regijama, do navodnih pokušaja destabilizacije koje vlasti pripisuju zapadnim obavještajnim službama.
Fokus na unutarnju kontrolu
Vahidi je preuzeo zapovjedništvo nad iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), moćnom vojno-sigurnosnom organizacijom zaduženom za zaštitu režima
Njegova karijera obilježena je radom u vanjskim operacijama. Još 1988. imenovan je zapovjednikom Quds-snaga, elitne jedinice zadužene za operacije izvan Irana. U toj ulozi sudjelovao je u izgradnji mreže iranskih saveznika u regiji, uključujući libanonski Hezbolah, jemenske hutiste, palestinski Hamas te različite milicije u Iraku i Siriji, piše Telegraph, a prenosi tportal.
Takvo iskustvo u upravljanju neregularnim snagama i složenim sigurnosnim mrežama sada bi mu moglo pomoći u suočavanju s unutarnjim krizama u Iranu. Teheran, naime, sve više usmjerava resurse na nadzor etnički osjetljivih područja i suzbijanje separatističkih pokreta.
Oštre poruke protivnicima
Revolucionarna garda posljednjih je dana poslala niz oštrih upozorenja protivnicima režima.
U priopćenju IRGC-a poručeno je da će svaka 'teroristička ili separatistička aktivnost' biti 'ugušena u kolijevci', dok je svima koji napadnu Iran zaprijećeno 'potpunim uništenjem'.
'Neprijatelji i zavedeni kontrarevolucionarni elementi trebaju znati ... da će, ako počine zlo protiv Irana, biti potpuno uništeni', rekao je glasnogovornik Revolucionarne garde.
Slično upozorenje stiglo je i od Alija Laridžanija, tajnika iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, koji je poručio da bi eventualna američka kopnena invazija završila katastrofalno.
'Neki američki dužnosnici rekli su da namjeravaju ući u Iran kopnenim putem s nekoliko tisuća vojnika', rekao je Laridžani.
'Hrabra djeca imama Homeinija i imama Hamneija čekaju vas da osramote te zle američke dužnosnike s nekoliko tisuća poginulih i zarobljenih. Zemlja Iran nije mjesto za ples demona.'
U međuvremenu je obavještajna služba IRGC-a poslala poruke na milijune mobilnih telefona u kojima upozorava da će 'svako djelovanje koje narušava sigurnost biti smatrano izravnom suradnjom s neprijateljem'.
Čovjek koji je preživio političke oluje
Vahidiju nije strana uporaba sile. Tijekom masovnih prosvjeda 2022., kada je ministar unutarnjih poslova Abdolreza Rahmani Fazli branio sigurnosne snage koje su pucale prosvjednicima u glavu, rekavši da se 'pucalo i u noge', Vahidi je podržao takav pristup.
Tijekom karijere obnašao je niz važnih funkcija. Bio je ministar obrane do 2013., a potom je postao član Vijeća za procjenu svrsishodnosti režima, tijela koje savjetuje vrhovnog vođu.
U vrijeme predsjednika Ebrahima Raisija preuzeo je funkciju ministra unutarnjih poslova, čime je dobio izravnu kontrolu nad domaćim sigurnosnim strukturama u razdoblju snažnih prosvjeda i političkih napetosti.
Njegov uspon na čelo Revolucionarne garde ubrzan je nakon serije udara na iransko vojno vodstvo. U izraelskom napadu 2024. poginuo je tadašnji zapovjednik garde Hossein Salami, nakon čega ga je naslijedio Mohammad Pakpour. Nakon Pakpourove smrti u američko-izraelskim napadima, zapovjedna struktura dodatno je oslabljena, a Vahidi je preuzeo punu kontrolu.
Analitičari smatraju da njegov izbor nije rezultat vojnih pobjeda, nego sposobnosti političkog opstanka – kvalitete koja je iranskom vodstvu u ovom trenutku možda i najpotrebnija.
Ključna uloga u mogućoj borbi za vlast
U pozadini svega nalazi se i pitanje nasljednika vrhovnog vođe Alija Hamneija. Ako tijelo zaduženo za izbor novog vođe ne uspije postići dogovor, dio analitičara smatra da bi vojska mogla pokušati nametnuti kandidata poput Mojtaba Khamenei, drugog sina sadašnjeg vrhovnog vođe.
U takvom scenariju Vahidi bi mogao odigrati ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti sustava. Smatra se da nema vlastitu političku bazu koja bi ga pretvorila u potencijalnog rivala, zbog čega ga vrh režima vidi kao pouzdanog izvršitelja.
Misija: Očuvati režim pod svaku cijenu
Novi zapovjednik Revolucionarne garde suočava se s vojskom čiji su objekti pod napadima, čiji zapovjednici ginu i čiji su protuudari često ocijenjeni nedovoljno učinkovitima.
Njegova misija stoga nije pobjeda u konvencionalnom ratu protiv SAD-a ili Izraela, nego očuvanje političkog sustava dok zemlja prolazi kroz razdoblje snažnog pritiska.
To znači spriječiti pobune u velikim gradovima, zadržati kontrolu nad etnički osjetljivim regijama i održati koheziju Revolucionarne garde unatoč gubicima u vodstvu.
U konačnici, njegov zadatak svodi se na jedno: osigurati da Islamska Republika preživi i u najtežim okolnostima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare