Iran prijeti EU zemljama: Članice koje se pridruže SAD-u i Izraelu postaju "legitimne mete"

Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sanchez je Sanchez koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim te je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.