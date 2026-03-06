Cijene goriva od utorka još veće?

Veće cijene goriva očekuju se već idući utorak.
Cijene goriva mogle bi još rasti, doznaje Dnevnik.hr.
Građane koji planiraju putovati autobusom uskoro bi mogle dočekati skuplje karte. Rast cijena goriva povećava troškove prijevoznika, a dio tog tereta mogao bi se preliti i na putnike.
"Cijena troška za samog putnika će se povećati u načelu, u prosjeku za trećinu onoga koliko košta povećanje goriva. Znači ako je povećanje cijene goriva 15 posto, to bi za putnika značilo povećanje cijena od 5 posto", rekao je Hrvoje Meštrović iz Udruge autobusnih prijevoznika.
Ako kriza potraje, lančanom reakcijom mogli bi rasti i drugi troškovi, što bi osjetili i ostali vozači.
"Veće za 23 centa što se tiče dizela, a za osam centi što se tiče benzina", rekao je Marijan Krpan iz Agencije za ugljikovodike.
Razlog je rast cijena derivata na mediteranskom tržištu.
"Recimo dizel je skočio sa 750 dolara po toni na današnju cijenu od 1120 dolara po toni, to je stvarno bitna promjena u cijeni. Isto tako i benzin je skočio, nešto manje on, za neto više od 100 dolara po toni", dodao je Krpan.
Prosječan spremnik dizela tako će stajati oko 11 i pol eura više, dok će za benzin poskupljenje iznositi oko četiri eura.
Konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burzi u ponoć.
"Mi ćemo u subotu ujutro napraviti sve proračune, poslati to na Vladu a Vlada će odlučiti hoće li primijeniti mjere ili pričekati razvoj situacije", poručio je Krpan.
