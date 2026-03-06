SEDMI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Izrael nastavlja sa žestokim napadima na Teheran i Bejrut, Amerikanci polako odustaju?
Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.
Dapače, sve su glasnija predviđanja o kopnenoj ofenzivi, što bi učinilo cijeli sukob katastrofičnijim u smislu ljudskih žrtava.
Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.
Iz Izraela pak poručuju da su spremni ići do kraja i pozivaju saveznike da im pomognu u "rušenju režima". Iz Irana stižu slične poruke, uz naglasak da "ubijanje stotina civila i civilnih objekata samo dodatno ujedinjuje narod Irana".
Uz te poruke, Iran žestoko napada Ujedinjene Arapske Emirate, u prvom redu Dubai. Jer je turistička središnjica, ali i glavna zračna poveznica s ostatkom svijeta.
16 Objava
09:06
prije 0 min.
Hezbolah upozorava Izraelce
Hezbolah je u poruci objavljenoj na hebrejskom na svom Telegram kanalu rano u petak upozorio Izraelce da napuste gradove unutar 5 km od granice.
"Agresija vaše vojske protiv libanonskog suvereniteta i sigurnosti građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja protjerivanja koju provodi neće proći nekažnjeno", rekao je Hezbolah.
09:05
prije 0 min.
Izraelski zračni napadi na predgrađe Bejruta
Izrael je tijekom noći izveo snažne zračne napade na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha nakon što je naredio stanovnicima da odu, dok je skupina koju podržava Iran upozorila Izraelce da napuste gradove i sela u pograničnoj zoni.
Eksplozije i bljeskovi obasjali su noćno nebo iznad južnih predgrađa Bejruta, pokazala je Reutersova snimka. Izraelska vojska objavila je da je tijekom noći izvela 26 valova napada u južnim predgrađima, rekavši da su među ciljevima bili zapovjedni centri Hezbolaha i skladišta oružja.
U četvrtak je glasnogovornik izraelske vojske rekao stanovnicima južnih predgrađa da se presele na istok i sjever, objavljujući kartu koja prikazuje četiri velika okruga glavnog grada za koje je rekao da ih moraju napustiti, uključujući područja uz zračnu luku Bejrut.
09:04
prije 1 min.
Oglasili se Trump i Hegseth
Iranski sustavi protuzračne obrane i raketni kapaciteti potpuno su ili uglavnom uništeni, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, a ministar obrane Pete Hegseth rekao je da američke zalihe obrambenog i ofenzivnog oružja omogućuju da se vojna kampanja nastavi koliko god bude potrebno.
„Njihovo protuzračno oružje je nestalo. Dakle, nemaju zrakoplovstvo. Nemaju protuzračnu obranu. Svi njihovi zrakoplovi su nestali“, rekao je Trump.
Američki predsjednik dodao je da je 60% iranskih projektila i 64% njihovih lansera uništeno.
„Čim lansiraju projektil, lanser biva pogođen u roku od četiri minute“, rekao je.
Informacije se nisu mogle neovisno provjeriti.
Uz iranski nuklearni program i mornaricu, Washington je prethodno identificirao iranski raketni program kao ključni ratni cilj.
Admiral Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, rekao je na zasebnoj konferenciji za novinare da Iran sada ispaljuje znatno manje projektila.
„Ako se samo osvrnem na posljednja 24 sata operacije, u usporedbi s početkom, napadi balističkim projektilima smanjeni su za 90% od prvog dana“, rekao je Cooper.
„Napadi dronovima smanjeni su za 83% od prvog dana“, dodao je.
"Nemamo manjka streljiva", rekao je američki ministar obrane na konferenciji za novinare u četvrtak. "Naše zalihe obrambenog i ofenzivnog oružja omogućuju nam da ovu kampanju održavamo koliko god je potrebno."
Hegseth je odgovorio na zabrinutost nekih demokrata, koji su nedavno izrazili uzbunu zbog velike količine streljiva koju Sjedinjene Države koriste u sukobu.
"Iran se nada da ovo ne možemo održati, što je stvarno loša procjena za IRGC [Islamsku revolucionarnu gardu] u Iranu", rekao je Hegseth.
08:44
prije 22 min.
"Uništili smo izraelski dron Heron"
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je srušio izraelski dron tipa Heron koji je letio iznad središnjeg grada Isfahana.
Dronovi Heron najveće su izraelske bespilotne letjelice (UAV) i uvedeni su u operativnu uporabu 2007. godine.
08:17
prije 49 min.
"Uništili smo šest iranskih raketnih bacača"
Izraelska vojska navodi kako je njezino ratno zrakoplovstvo tijekom noći pogodilo šest iranskih raketnih bacača, uništivši ih prije nego što su ispalili projektile prema izraelskom teritoriju.
Također, izraelska vojska tvrdi da je u nedavnim napadima uništila tri napredna iranska obrambena sustava.
08:14
prije 52 min.
Napad na izraelsku vojsku
Hezbolah je gađao grupu izraelskih vojnih vozila koja su napredovala prema južnolibanonskom gradu Khiyamu.
08:08
prije 57 min.
"Otišli smo na odmor iz snova..."
Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.
"Otišli smo na odmor iz snova, a onda se iz vedra neba nađete usred rata. Bio sam tamo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bile najgore. Najgore je bilo kada su alarmi počeli stizati na mobitele, tada je bila najveća panika. Od ponedjeljka je bila priča kako se vratiti, svaki dan su nam po dva leta bila otkazana sve dok se nije pojavio Vladin let s kojim smo sretno došli", rekao je.
Više OVDJE.
08:03
prije 1h
Saudijska Arabija pod napadima
Nekoliko dronova i projektila presretnuto je i uništeno iznad zračnog prostora Saudijske Arabije, izvijestilo je ministarstvo obrane te zemlje.
Dron je presretnut iznad sjeveroistoka Rijada, prema nizu objava ministarstva na platformi X.
Tri drona uništena su iznad istoka Rijada, dok su krstareći projektil i jedan dron presretnuti istočno od pokrajine Al-Kharj.
Prema ministarstvu, prema zračnoj bazi Prince Sultan lansirana su i tri balistička projektila, no svi su "presretnuti i uništeni".
07:52
prije 1h
U prvih sto sati trošak gotovo četiri milijarde dolara
Procjenjuje se da je prvih stotinu sati američkog rata protiv Irana koštalo 3,7 milijardi dolara, odnosno 891,4 milijuna dolara dnevno, prema Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS). Više OVDJE.
07:40
prije 1h
"Slanje kopnenih snaga bilo bi gubitak vremena"
Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi "gubitak vremena", rekao je američki predsjednik Donald Trump za američki televizijsku kuću NBC, smatrajući takvu opciju suvišnom. Više OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare