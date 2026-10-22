prosvjedi u Francuskoj
Jelena Miloš: S Macronom nije bilo stvarnog dijaloga o zahtjevima studenata
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Jelena Miloš, saborska zastupnica Možemo, koja je iz Pariza komentirala velike prosvjede i građansko nezadovoljstvo u Francuskoj.
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"Nisam bila tu u trenutku kada su se ove subote događali prosvjedi, došla sam kasnije", kaže Jelena Miloš, koja trenutačno boravi u Parizu u sklopu programa upravljanja krizama i u svojstvu predsjednice Odbora za europske poslove.
Miloš kaže da se situacija u Parizu, što se tiče prosvjeda, uglavnom smirila.
"Čitala sam dosta toga na društvenim mrežama, nisam bila sigurna što će me dočekati, ali ovdje se stanje smirilo. Ljudi šetaju ulicama, idu na posao, život se nastavlja. Ne osjećaju se u tolikoj mjeri posljedice onoga što smo vidjeli u subotu."
"Studenti su pokrenuli nenasilne prosvjede zbog stanja u obrazovanju"
Ipak, Miloš razlikuje dvije, prema njezinu mišljenju, različite komponente masovnih prosvjeda. Jednu čine nenasilni studentski prosvjedi koji imaju jasne ciljeve i zahtjeve.
"Prema onome što sam čula u razgovorima s kolegama iz Francuske, nekoliko se tema provlači. Sve ih je šokiralo to što se dogodilo u subotu", kaže Miloš, osvrćući se na privođenje "rekordnih 855" osoba nakon prosvjeda koji su, prema francuskoj policiji, prouzročili znatnu materijalnu štetu.
"Prosvjedi u Francuskoj traju više od mjesec dana, bili su nenasilni, pokrenuli su ih studenti nezadovoljni stanjem u obrazovanju, dotrajalom infrastrukturom", nastavlja Miloš.
Izostanak dijaloga s Macronom
S druge strane, nastavlja zastupnica Možemo, postoji nasilje koje su, kako tvrdi, osudile ne samo sve političke opcije nego i građani Francuske.
"To je bio, i jest, jedan legitiman socijalni zahtjev. Čula sam i da s Emmanuelom Macronom nije bilo stvarnog dijaloga oko tih zahtjeva.
Treba razlikovati ono što se dogodilo u subotu, to je nasilje koje su osudile sve političke opcije i koje je za svaku osudu. Ljudi su u stanju šoka, pitaju se koja je bila uloga policije, kako je moguće da policija taj dan nije mogla održati red na ulicama, zaštititi građane i sve one koji su mirno prosvjedovali", kaže Miloš.
"Studenti su ljuti jer smatraju da im je prosvjed otet nasiljem"
Usporedila je trenutačne prosvjede s nekima od prijašnjih te napomenula kako oni dosad nisu bili takvih razmjera.
"Riječ je o stanju šoka. Znamo da su francuski prosvjedi imali elemenata nereda i prije, ali ljudi kažu da je ovo nešto što dosad nije bilo tih razmjera. S jedne strane imamo mirne prosvjede s legitimnim ciljevima, a s druge strane strahovito nasilje koje smo vidjeli u subotu i koje su zapravo svi građani osudili. Vidjela sam, primjerice, da su studenti ljuti jer smatraju da su im prosvjedi oteti ovakvim nasiljem pa su to isto tako osudili", kaže Jelena Miloš.
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