Jelena Miloš: S Macronom nije bilo stvarnog dijaloga o zahtjevima studenata

"Riječ je o stanju šoka. Znamo da su francuski prosvjedi imali elemenata nereda i prije, ali ljudi kažu da je ovo nešto što dosad nije bilo tih razmjera. S jedne strane imamo mirne prosvjede s legitimnim ciljevima, a s druge strane strahovito nasilje koje smo vidjeli u subotu i koje su zapravo svi građani osudili. Vidjela sam, primjerice, da su studenti ljuti jer smatraju da su im prosvjedi oteti ovakvim nasiljem pa su to isto tako osudili", kaže Jelena Miloš.