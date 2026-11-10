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"To odbacujem"

Merz pred cijelu Europu postavio važan uvjet, stigao mu odgovor: "Klasična ucjena"

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N1 Info
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10. stu. 2026. 19:11
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Friedrich Merz
AFP / TOBIAS SCHWARZ

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je ponovno inzistirao na tome da se sljedeći proračun Europske unije poveže s jednoglasnom potporom višemilijardnom zajmu Ukrajini, unatoč tome što je slovački premijer Robert Fico taj zahtjev nazvao „klasičnom ucjenom”.

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Potpora Ukrajini „zajednička je europska odgovornost, a ne odgovornost pojedinih država članica”, rekao je Merz novinarima na konferenciji za medije s mađarskim premijerom Péterom Magyarom.

„Zato pitanje kako ćemo u nadolazećim godinama, bude li potrebno, financirati Ukrajinu prirodno pripada u okvir ovih proračunskih pregovora”, dodao je.

Merzov zahtjev, koji je iznio i u pismu predsjedniku Europskog vijeća Antóniju Costi u petak, izazvao je oštre reakcije.

„Ono što njemački kancelar radi klasična je ucjena i ja to odbacujem”, rekao je Fico u utorak tijekom sastanka s češkim premijerom Andrejem Babišem u Bratislavi, prenose slovački mediji.

Europska unija i njezini partneri trenutačno raspravljaju o novom zajmu od 70 milijardi eura za potporu Ukrajini tijekom sljedeće godine, dok se zemlja suočava s kontinuiranim ruskim napadima.

EU planira preuzeti oko 45 milijardi eura tog zajma, dok bi preostalih 25 milijardi trebali osigurati drugi saveznici, poput Velike Britanije, Kanade i Japana, piše Politico.

Merz je istaknuo da ne želi ponoviti prošlogodišnji pristup, kada je zaseban zajam Ukrajini od 90 milijardi eura dogovoren uz financijska jamstva i obveze većine država članica EU-a, dok su tri zemlje – Češka, Mađarska i Slovačka – izborile izuzeće od sudjelovanja.

„Prema mojem mišljenju, nastavak takvog pristupa nije dobro rješenje. Politiku prema Ukrajini moramo u potpunosti uključiti u proračun EU-a”, rekao je.

Međutim, Magyar ne dijeli takvo stajalište. Mađarski premijer doputovao je u Berlin s četvoricom ministara i jednim državnim tajnikom kako bi razgovarali o produbljivanju suradnje, čime je dodatno naglašeno opće poboljšanje odnosa između Njemačke i Mađarske nakon godina zahlađenih odnosa za vrijeme prethodnog mađarskog čelnika Viktora Orbána.

„Želio bih ovdje napomenuti, diplomatski i uz dužno poštovanje kao mađarski premijer, da ne smatram nužno ispravnim pristupom da se europski proračun, koji je zapravo namijenjen sedmogodišnjem razdoblju i Europi, povezuje s drugim pitanjima”, rekao je Magyar.

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Teme
europska unija friedrich merz roberto fico zajam ukrajini

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