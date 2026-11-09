BEZ OVOG NEMA DOGOVORA
Merz pred cijelu Europu postavio važan uvjet
Njemački kancelar Friedrich Merz uvjetovao je potporu novom dugoročnom proračunu Europske unije dogovorom svih država članica o financiranju Ukrajine, poručivši da bez zajedničkog preuzimanja tog troška Berlin neće podržati proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
Merz tako namjerava iskoristiti financijsku snagu Njemačke kako bi osigurao ravnomjerniju raspodjelu tereta pomoći Ukrajini među članicama Unije. Kako piše Financial Times, pozivajući se na pismo koje je njemački kancelar poslao predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi, Berlin neće pristati na novi višegodišnji proračun EU-a ako sve članice ne prihvate sudjelovanje u pokrivanju ukrajinskog financijskog manjka.
"Zajednička obveza svih nas, bez iznimke, da pravedno doprinesemo zatvaranju tog financijskog jaza ključan je preduvjet za rješavanje ovog pitanja i raspravu o svim daljnjim temama, osobito onima koje imaju financijske posljedice", poručio je Merz.
Njemački kancelar želi da se dogovor o financiranju postigne na sastanku europskih čelnika koji će se u četvrtak i petak održati u Dublinu. Pitanje pomoći Kijevu tako se našlo u središtu pregovora koji se istodobno vode o novom višegodišnjem proračunu Europske unije.
Njemačka koristi svoju financijsku težinu
Njemačka je najveća neto uplatiteljica u europski proračun, dok su četiri zemlje koje se protive dodatnom financiranju Ukrajine – Mađarska, Slovačka, Bugarska i Češka – među neto korisnicama europskog novca.
Merz želi iskoristiti tu poziciju kako bi osigurao dugoročnu financijsku potporu Kijevu. U pismu je ponovio da je sudjelovanje svih članica nužno za postizanje dogovora o novom proračunu.
"Financijska potpora Ukrajini svih država članica EU-a ključna je za uspješan završetak pregovora o proračunu", poručio je.
Dogovor bi mogli otežati i politički odnosi u pojedinim članicama. Predstojeći izbori u zemljama poput Italije i Poljske mogli bi smanjiti spremnost njihovih vlada da prihvate nove financijske obveze.
Ukrajini nedostaje 70 milijardi eura
Europski čelnici još su u prosincu prošle godine dogovorili zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. No Kijev upozorava da će zbog razmjera ruske agresije iduće godine trebati dodatnih 70 milijardi eura.
Europska unija obećala je pokriti dvije trećine tog iznosa, odnosno približno 45 milijardi eura. Europska komisija razmatra načine na koje bi mogla osigurati taj novac, među ostalim i izdavanjem novih zajedničkih obveznica, što bi značilo dodatno zaduživanje na razini Unije. Bruxelles se nada da bi dogovor mogao biti postignut do kraja godine.
Ipak, četiri države zasad odbijaju preuzeti nove financijske obveze za pomoć Kijevu. Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska protive se dodatnom financiranju, a Mađarska, Slovačka i Češka već su prošle godine dobile izuzeće od plaćanja kamata na zajam od 90 milijardi eura.
Merz u pismu upozorava da je potrebno pronaći rješenje koje će imati potporu svih članica, a Ukrajini omogućiti stabilno financiranje i nakon 2027. godine. U to bi bilo uključeno i podmirivanje kamata na postojeći ukrajinski dug.
Europsko vijeće je na sastanku 15. i 16. listopada zadužilo Europsku komisiju da pripremi prijedloge za pokrivanje ukrajinskog manjka od 70 milijardi eura u 2027. godini. Merz sada traži politički dogovor o tom pitanju prije daljnjeg napretka pregovora o novom europskom proračunu.
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