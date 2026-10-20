strah od novih nereda
Najavljeni novi prosvjedi u Francuskoj: Policija dobiva pojačanje, angažira se i vojska
Raspoređivanje policije za nove prosvjede, koji su u Francuskoj planirani u subotu, "bit će masovno", najavio je u utorak premijer Sébastien Lecornu pred Nacionalnom skupštinom, priznavši da je raspoređivanje pripadnika snaga reda 17. listopada, na dan obilježen nasiljem i pljačkom, bilo "prestatično i nedovoljno mobilno".
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"Ministar unutarnjih poslova (Laurent Nunez) već je iznio upute prefekturama. Raspoređivanje će u sljedeću subotu biti masovno", rekao je premijer.
Nunez je kazao da će se "pojačati raspoređivanje policijskih snaga 17. listopada, a strategija će biti preispitana ... da bismo se mogli suočiti i da bismo utjecali na ove grupe koje ometaju provedbu zakona i to na iznimno dobro planiran način."
Kazao je i da će Francuska rasporediti dio vojnih snaga kako bi omogućila pojačanja policiji za vrijeme prosvjeda zakazanih za subotu.
"Razmjestit ćemo Sentinelle snage kao zamjenu za unutarnje sigurnosne snage, uglavnom da bismo oslobodili policiju i žandarmeriju u njihovoj misiji održavanja reda", rekao je Nunez Nacionalnoj skupštini.
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