NAKON NASILNIH NEREDA
VIDEO / Pogledajte kako izgleda Pariz tijekom policijskog sata, ulice nadlijeću helikopteri
Francuske vlasti uvele su noćni policijski sat u dijelovima Pariza i drugim gradovima nakon višednevnih nereda i pljački, a prizori s ulica svjedoče o razmjerima nastale štete.
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Pariz je nakon nasilnih prosvjeda i pljački osvanuo uz razbijene izloge, spaljena vozila i ulice prekrivene ostacima uništenih predmeta. Francuske vlasti odlučile su uvesti noćni policijski sat u pojedinim dijelovima prijestolnice, dok su slične mjere uvedene i u drugim gradovima pogođenima nasiljem.
Prema izvještaju Associated Pressa (AP), policijski sat u Parizu obuhvatio je Trg Republike (Place de la République) i trgovačku četvrt Les Halles. Mjera je vrijedila od 23 sata do šest sati ujutro, a na pojedinim lokacijama zabranjena su i neodobrena okupljanja. Pariške ulice nadlijetali su policijski helikopteri.
Razbijeni izlozi i tragovi požara
Fotografije koje je objavio AP prikazuju posljedice nereda na pariškim ulicama. Tijekom sukoba gorjeli su automobili i drugi predmeti, a pojedine trgovine opljačkane su i devastirane. Na jednoj od fotografija vidi se žena koja sa psom prolazi pokraj opljačkane trgovine dan nakon prosvjeda.
Footage shows law enforcement officers and deserted streets in Paris as partial curfews take effect in parts of France following weekend demonstrations over soaring prices that escalated into some of the country’s worst street violence in recent years. https://t.co/quqrTl072V— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2026
BREAKING: A curfew has started in verein parts of central Paris. A police helicopter is flying above looking for looters and rioters https://t.co/b6eMMKoEdJ— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026
Curfew in Paris. Place de la République and Les Halles, 11pm to 6am. Gatherings and demonstrations banned. Four northern cities under 8pm curfews. About 2,400 arrests so far, and the interior minister admits police "lost control". State of emergency ? The PM says "we could do so". Do this in Beijing or Moscow and Western media will call it "martial law".— Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹 (@angeloinchina) October 20, 2026
U središtu Pariza komunalne službe uklanjale su ostatke razbijenih predmeta, dok su policijske snage osiguravale područja u kojima su prethodnih dana izbili neredi.
Prema podacima koje prenosi Index, posljedice nasilja nisu ograničene samo na glavni grad. Policijski sat ili druge mjere ograničenja kretanja uvedene su i u Marseilleu, Bordeauxu, Nici, Lyonu i Lilleu.
Uhićeno više od 2500 ljudi
Francuske vlasti suočene su s posljedicama nasilja koje je zahvatilo više gradova. Tijekom nereda uhićeno je više od 2500 ljudi, a ozlijeđeno je oko 1000 policajaca.
🚨BREAKING: A curfew is now in effect in parts of central Paris. Police have banned people from Place de la République and the Les Halles shopping district from 11pm to 6am after a weekend of riots, looting, and arson. A police helicopter is flying overhead supporting the deployment and looking for anyone violating the curfew. Thousands have already been arrested nationwide, businesses ransacked, and the interior minister admitted police “lost control” in some cities. Localized curfews are also in place in other French cities tonight. #Paris #France #Curfew #ParisRiots #Breaking #FranceProtests #Looting #Europe— Vegas (@VegasLamb) October 19, 2026
Paris, 17 octobre 2026 ✨ 📹 instagram : raphaelmetivet https://t.co/1lztrGi4dG— Mr. Propagande (@MrPropagande) October 17, 2026
Među najteže pogođenim mjestima je Limoges, gdje je u požaru koji su podmetnuli izgrednici teško oštećena povijesna gradska vijećnica iz 19. stoljeća. U požaru su se urušili toranj sa satom i krov zgrade.
Macron odbio ostavku ministra unutarnjih poslova
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ponudio je ostavku nakon kritika zbog postupanja policije tijekom nereda, ali predsjednik Emmanuel Macron nije je prihvatio.
Premijer Sébastien Lecornu najavio je da će lokalni gradonačelnici moći uvoditi policijski sat ondje gdje procijene da je to potrebno. Nije isključio ni mogućnost proglašenja izvanrednog stanja.
Vlada je najavila i financijsku pomoć za obnovu područja pogođenih nasiljem, uz poruku da će odgovorni za uništavanje imovine morati snositi troškove štete.
Prema procjenama francuskih gospodarskih i industrijskih komora, više od 2000 trgovina i drugih poduzeća izravno je pogođeno nasiljem, a ukupna šteta procjenjuje se na stotine milijuna eura.
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