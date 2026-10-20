Oglas

NAKON NASILNIH NEREDA

VIDEO / Pogledajte kako izgleda Pariz tijekom policijskog sata, ulice nadlijeću helikopteri

author
N1 Info
|
20. lis. 2026. 08:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
Ilustracija: Abdul Saboor/REUTERS

Francuske vlasti uvele su noćni policijski sat u dijelovima Pariza i drugim gradovima nakon višednevnih nereda i pljački, a prizori s ulica svjedoče o razmjerima nastale štete.

Oglas

Pariz je nakon nasilnih prosvjeda i pljački osvanuo uz razbijene izloge, spaljena vozila i ulice prekrivene ostacima uništenih predmeta. Francuske vlasti odlučile su uvesti noćni policijski sat u pojedinim dijelovima prijestolnice, dok su slične mjere uvedene i u drugim gradovima pogođenima nasiljem.

Prema izvještaju Associated Pressa (AP), policijski sat u Parizu obuhvatio je Trg Republike (Place de la République) i trgovačku četvrt Les Halles. Mjera je vrijedila od 23 sata do šest sati ujutro, a na pojedinim lokacijama zabranjena su i neodobrena okupljanja. Pariške ulice nadlijetali su policijski helikopteri.

Razbijeni izlozi i tragovi požara

Fotografije koje je objavio AP prikazuju posljedice nereda na pariškim ulicama. Tijekom sukoba gorjeli su automobili i drugi predmeti, a pojedine trgovine opljačkane su i devastirane. Na jednoj od fotografija vidi se žena koja sa psom prolazi pokraj opljačkane trgovine dan nakon prosvjeda.

U središtu Pariza komunalne službe uklanjale su ostatke razbijenih predmeta, dok su policijske snage osiguravale područja u kojima su prethodnih dana izbili neredi.

Prema podacima koje prenosi Index, posljedice nasilja nisu ograničene samo na glavni grad. Policijski sat ili druge mjere ograničenja kretanja uvedene su i u Marseilleu, Bordeauxu, Nici, Lyonu i Lilleu.

Uhićeno više od 2500 ljudi

Francuske vlasti suočene su s posljedicama nasilja koje je zahvatilo više gradova. Tijekom nereda uhićeno je više od 2500 ljudi, a ozlijeđeno je oko 1000 policajaca.

Među najteže pogođenim mjestima je Limoges, gdje je u požaru koji su podmetnuli izgrednici teško oštećena povijesna gradska vijećnica iz 19. stoljeća. U požaru su se urušili toranj sa satom i krov zgrade.

Macron odbio ostavku ministra unutarnjih poslova

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ponudio je ostavku nakon kritika zbog postupanja policije tijekom nereda, ali predsjednik Emmanuel Macron nije je prihvatio.

Premijer Sébastien Lecornu najavio je da će lokalni gradonačelnici moći uvoditi policijski sat ondje gdje procijene da je to potrebno. Nije isključio ni mogućnost proglašenja izvanrednog stanja.

Vlada je najavila i financijsku pomoć za obnovu područja pogođenih nasiljem, uz poruku da će odgovorni za uništavanje imovine morati snositi troškove štete.

Prema procjenama francuskih gospodarskih i industrijskih komora, više od 2000 trgovina i drugih poduzeća izravno je pogođeno nasiljem, a ukupna šteta procjenjuje se na stotine milijuna eura.

Teme
francuska pariz policijski sat policijski sat pariz prosvjedi francuska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ