SEDMI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Američko-izraelski projektili pogodili osnovnu školu u Teheranu, hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"
Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.
Dapače, sve su glasnija predviđanja o kopnenoj ofenzivi, što bi učinilo cijeli sukob katastrofičnijim u smislu ljudskih žrtava.
Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.
Iz Izraela pak poručuju da su spremni ići do kraja i pozivaju saveznike da im pomognu u "rušenju režima". Iz Irana stižu slične poruke, uz naglasak da "ubijanje stotina civila i civilnih objekata samo dodatno ujedinjuje narod Irana".
Uz te poruke, Iran žestoko napada Ujedinjene Arapske Emirate, u prvom redu Dubai. Jer je turistička središnjica, ali i glavna zračna poveznica s ostatkom svijeta.
19:14
prije 0 min.
Masovno izraelsko bombardiranje Bejruta
19:10
prije 3 min.
Hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"
Hakerska skupina „Handala“ tvrdi da je probila komunikacijske mreže na perzijskom jeziku povezane s izraelskom vojskom te došla do telefonskih brojeva i osobnih podataka navodnih doušnika koji djeluju u zemljama povezanima s iranskom „Osovinom otpora“.
➤ Snimke zaslona koje je skupina objavila navodno prikazuju tablice s imenima i telefonskim brojevima, kao i Telegram razgovore i kontakte koji su, prema njihovim tvrdnjama, povezani s izraelskim medijima ili obavještajnim izvorima.
➤ U porukama objavljenima uz navodno curenje podataka, Handala je upozorila navodne suradnike da su njihovi identiteti i lokacije poznati, poručivši da Izrael ne može zaštititi one koji „izdaju svoju domovinu“.
Autentičnost objavljenog materijala nije neovisno potvrđena.
18:51
prije 23 min.
SAD tvrdi da je Iran gađao civilne četvrti u Bahreinu
Iran je tijekom noći lansirao dronove na civilne četvrti u Bahreinu, tvrdi SAD.
Iranske snage sinoć su ispalile sedam napadačkih dronova na civilna, stambena naselja u Bahreinu, rekao je Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).
"To je neprihvatljivo i neće proći bez odgovora“, rekao je.
18:24
prije 49 min.
Njemačka povukla dodatne trupe s Bliskog istoka
Njemačka je povukla dodatne trupe Bundeswehra s Bliskog istoka, rekao je u petak vojni glasnogovornik Reutersu, sedmog dana američko-izraelskog rata protiv Irana koji je potresao regiju.
17:59
prije 1h
Američko-izraelski projektili pogodili su osnovnu školu u Teheranu — četvrtu školu u šest dana
➤ Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei podijelio je video koji prikazuje Osnovnu školu Shahid Hamedani prije i nakon napada. Broj žrtava zasad nije objavljen, piše Drop Site News.
➤ Ovo je četvrta škola pogođena u Iranu od početka rata:
- Ženska škola Shajareh Tayyebeh – Minab (napad 28. veljače). Poginulo 180 osoba.
- Dvije škole u Parandu, jugozapadno od Teherana, pogođene projektilima u četvrtak, prema iranskim medijima. Fotografije potvrđuju oštećenja.
- Škola Shahid Hamedani – Teheran (trg Niloufar), novi napad prijavljen u petak.
17:49
prije 1h
Izraelski napad u libanonskom Majdal Selmu ubio deveteročlanu obitelj
U izraelskom zračnom napadu na kuću u južnolibanonskom gradu Majdal Selm poginulo je devet članova iste obitelji, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).
Prema navodima agencije, većina poginulih bile su žene i djeca, no nisu objavljeni dodatni detalji.
17:17
prije 1h
Milanović pozvao izraelskog veleposlanika na razgovor nakon "neprihvatljivih izjava"
Veleposlanik Države Izrael Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske.

17:05
prije 2h
MVEP: Do sada je vraćeno 485 hrvatskih državljana s Bliskog istoka
Hrvatska je do petka poslijepodne omogućila povratak sveukupno 485 hrvatskih državljana, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući da će zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 150 mjesta u subotu iz Rijada vratiti još Hrvata.
Hrvatska vlada, preko MVEP-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), u protekla je dva dana naručila i organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka te je do sada repatrirano sveukupno 485 hrvatskih državljana do 14,30 sati u petak, navodi Zrinjevac u priopćenju.
Jučer je zrakoplovom lokalnog prijevoznika iz Dubaija vraćeno 39 hrvatskih državljana, a u petak je u ranim jutarnjim satima zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija, upućen preko Herakliona u Grčkoj, vratio u Zagreb 157 hrvatskih državljana, uključujući 11 beba.
Ujutro su, također u organizaciji vlade i nadležnih resora, u Zagreb iz Dubaija sletjela i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika, s ukupno 271 putnikom, priopćio je MVEP, dodajući da danas slijeće još jedan charter let ukupnog kapaciteta od 166 mjesta, kao i da se danas očekuje povratak 26 hrvatskih državljana koji se iz Dubaija vraćaju komercijalnim letom lokalnog avioprijevoznika.
Za subotu je planiran još jedan let Croatia Airlinesa iz Rijada s kapacitetom oko 150 mjesta. Planirano polijetanje je oko 15,00 sati po lokalnom vremenu, a dolazak u Zagreb predviđen je u večernjim satima po hrvatskom vremenu. Prioritet i na ovom letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji, dodaje MVEP.
Na nekim letovima bili su i strani državljani, a MVEP navodi da je Hrvatska "u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana".
17:03
prije 2h
WHO: U Gazi 18000 ljudi čeka evakuaciju, među kojima su i ozlijeđena djeca
Izraelsko-američki napad na Iran skrenuo je pogled svjetskih medija s Gaze, ali tamo se, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zbog izraelske blokade i dalje odvija humanitarna kriza.

16:48
prije 2h
Meksički studenti odali počast iranskim školarkama ubijenim u izraelsko-američkim udarima
Studenti Nacionalnog autonomnog sveučilišta u Meksiku odali su počast iranskim školarkama poginulim u napadu
Studenti Nacionalnog autonomnog sveučilišta Meksika (UNAM) održali su na kampusu komemoraciju za više od 186 djevojčica poginulih u bombardiranju osnovne škole Shajareh Tayyebeh u Iranu 28. veljače.
