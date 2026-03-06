Oglas

UŽIVO

SEDMI DAN RATA

FOTO, VIDEO / Američko-izraelski projektili pogodili osnovnu školu u Teheranu, hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"

author
N1 Info
|
06. ožu. 2026. 07:31
>
19:14
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
REUTERS/Khalil Ashawi

Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.

Oglas

Dapače, sve su glasnija predviđanja o kopnenoj ofenzivi, što bi učinilo cijeli sukob katastrofičnijim u smislu ljudskih žrtava.

Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.

Iz Izraela pak poručuju da su spremni ići do kraja i pozivaju saveznike da im pomognu u "rušenju režima". Iz Irana stižu slične poruke, uz naglasak da "ubijanje stotina civila i civilnih objekata samo dodatno ujedinjuje narod Irana".

Uz te poruke, Iran žestoko napada Ujedinjene Arapske Emirate, u prvom redu Dubai. Jer je turistička središnjica, ali i glavna zračna poveznica s ostatkom svijeta.

Live blog header

46 Objava

19:14

prije 0 min.

Masovno izraelsko bombardiranje Bejruta

19:10

prije 3 min.

Hakerska skupina pomaže "Osovini otpora"

Hakerska skupina „Handala“ tvrdi da je probila komunikacijske mreže na perzijskom jeziku povezane s izraelskom vojskom te došla do telefonskih brojeva i osobnih podataka navodnih doušnika koji djeluju u zemljama povezanima s iranskom „Osovinom otpora“.

➤ Snimke zaslona koje je skupina objavila navodno prikazuju tablice s imenima i telefonskim brojevima, kao i Telegram razgovore i kontakte koji su, prema njihovim tvrdnjama, povezani s izraelskim medijima ili obavještajnim izvorima.

➤ U porukama objavljenima uz navodno curenje podataka, Handala je upozorila navodne suradnike da su njihovi identiteti i lokacije poznati, poručivši da Izrael ne može zaštititi one koji „izdaju svoju domovinu“.

Autentičnost objavljenog materijala nije neovisno potvrđena.

18:51

prije 23 min.

SAD tvrdi da je Iran gađao civilne četvrti u Bahreinu

Iran je tijekom noći lansirao dronove na civilne četvrti u Bahreinu, tvrdi SAD.

Iranske snage sinoć su ispalile sedam napadačkih dronova na civilna, stambena naselja u Bahreinu, rekao je Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).

"To je neprihvatljivo i neće proći bez odgovora“, rekao je.

18:24

prije 49 min.

Njemačka povukla dodatne trupe s Bliskog istoka

Njemačka je povukla dodatne trupe Bundeswehra s Bliskog istoka, rekao je u petak vojni glasnogovornik Reutersu, sedmog dana američko-izraelskog rata protiv Irana koji je potresao regiju.

17:59

prije 1h

Američko-izraelski projektili pogodili su osnovnu školu u Teheranu — četvrtu školu u šest dana

➤ Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei podijelio je video koji prikazuje Osnovnu školu Shahid Hamedani prije i nakon napada. Broj žrtava zasad nije objavljen, piše Drop Site News.

➤ Ovo je četvrta škola pogođena u Iranu od početka rata:

  1. Ženska škola Shajareh Tayyebeh – Minab (napad 28. veljače). Poginulo 180 osoba.
  2. Dvije škole u Parandu, jugozapadno od Teherana, pogođene projektilima u četvrtak, prema iranskim medijima. Fotografije potvrđuju oštećenja.
  3. Škola Shahid Hamedani – Teheran (trg Niloufar), novi napad prijavljen u petak.

17:49

prije 1h

Izraelski napad u libanonskom Majdal Selmu ubio deveteročlanu obitelj

U izraelskom zračnom napadu na kuću u južnolibanonskom gradu Majdal Selm poginulo je devet članova iste obitelji, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).

Prema navodima agencije, većina poginulih bile su žene i djeca, no nisu objavljeni dodatni detalji.

17:17

Istaknuto

prije 1h

Milanović pozvao izraelskog veleposlanika na razgovor nakon "neprihvatljivih izjava"

Veleposlanik Države Izrael Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske.

Gary Koren
N1

Opširnije OVDJE.

17:05

prije 2h

MVEP: Do sada je vraćeno 485 hrvatskih državljana s Bliskog istoka

Hrvatska je do petka poslijepodne omogućila povratak sveukupno 485 hrvatskih državljana, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući da će zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 150 mjesta u subotu iz Rijada vratiti još Hrvata. 

Hrvatska vlada, preko MVEP-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), u protekla je dva dana naručila i organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka te je do sada repatrirano sveukupno 485 hrvatskih državljana do 14,30 sati u petak, navodi Zrinjevac u priopćenju. 

Jučer je zrakoplovom lokalnog prijevoznika iz Dubaija vraćeno 39 hrvatskih državljana, a u petak je u ranim jutarnjim satima zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija, upućen preko Herakliona u Grčkoj, vratio u Zagreb 157 hrvatskih državljana, uključujući 11 beba. 

Ujutro su, također u organizaciji vlade i nadležnih resora, u Zagreb iz Dubaija sletjela i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika, s ukupno 271 putnikom, priopćio je MVEP, dodajući da danas slijeće još jedan charter let ukupnog kapaciteta od 166 mjesta, kao i da se danas očekuje povratak 26 hrvatskih državljana koji se iz Dubaija vraćaju komercijalnim letom lokalnog avioprijevoznika.

Za subotu je planiran još jedan let Croatia Airlinesa iz Rijada s kapacitetom oko 150 mjesta. Planirano polijetanje je oko 15,00 sati po lokalnom vremenu, a dolazak u Zagreb predviđen je u večernjim satima po hrvatskom vremenu. Prioritet i na ovom letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji, dodaje MVEP. 

Na nekim letovima bili su i strani državljani, a MVEP navodi da je Hrvatska "u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana".

17:03

prije 2h

WHO: U Gazi 18000 ljudi čeka evakuaciju, među kojima su i ozlijeđena djeca

Izraelsko-američki napad na Iran skrenuo je pogled svjetskih medija s Gaze, ali tamo se, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zbog izraelske blokade i dalje odvija humanitarna kriza.

Opširnije OVDJE.

16:48

prije 2h

Meksički studenti odali počast iranskim školarkama ubijenim u izraelsko-američkim udarima

Studenti Nacionalnog autonomnog sveučilišta u Meksiku odali su počast iranskim školarkama poginulim u napadu

Studenti Nacionalnog autonomnog sveučilišta Meksika (UNAM) održali su na kampusu komemoraciju za više od 186 djevojčica poginulih u bombardiranju osnovne škole Shajareh Tayyebeh u Iranu 28. veljače.

Teme
Bejrut Izrael Libanon Teheran napad na Iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ