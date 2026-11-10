„Modeli svijeta” (world models) nova su tehnologija koja bi sustavima umjetne inteligencije mogla pomoći da se približe ljudskom „razmišljanju”, omogućujući im da nauče predviđati što bi se moglo dogoditi i na temelju tih predviđanja djelovati. Ipak, umjetna inteligencija neće opažati, učiti ni razumijevati svijet na isti način kao ljudi.