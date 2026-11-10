DRAMATIČAN SLUČAJ
Slučaj koji je potresao Ameriku dobiva nastavak: Majci koja je ubila troje djece ponovno će se suditi
Sudac William Sullivan iz Plymoutha u američkoj saveznoj državi Massachusetts odbio je zahtjev obrane za odbacivanje optužbi za ubojstvo protiv Lindsay Clancy, koja je ubila svoje troje djece, čime je otvoren put za ponovno suđenje.
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Odluka suca je uslijedila nakon zahtjeva njezina odvjetničkog tima za odbacivanje slučaja nakon što porota od 12 članova na njezinom prvom suđenju u rujnu nije uspjela donijeti presudu.
Sudac Sullivan je 4. rujna proglasio poništenje suđenja nakon što porota nije uspjela donijeti jednoglasnu presudu.
Zastoj je nastao nakon što je jedan od porotnika glasao za njezinu osudu za ubojstvo prvog stupnja, dok je 11 ostalih porotnika namjeravalo osloboditi Clancyja zbog neuračunljivosti. Obrana je smatrala da je postupak prekinut prerano i da je sudac prije takve odluke morao razmotriti druga rješenja. Zbog toga su zatražili odbacivanje optužnice, tvrdeći da bi novo suđenje bilo protivno ustavnoj zaštiti od ponovnog suđenja za isto djelo.
"Budući da sud zaključuje da je postojala očita potreba za ponovnim suđenjem na temelju zastoja porote, ponovno suđenje po optužnici za ubojstvo ne krši Clancyjevo pravo da ne bude dvostruko osuđena", napisao je Sullivan.
Presuda znači da se sljedeće godine može održati drugo suđenje.
Clancy nije zanijekala ubojstvo svoje djece 2023. godine, ali njezina obrana tvrdi da je u to vrijeme patila od teške postporođajne psihoze, dok tužitelji tvrde kako su ubojstva bila namjerna.
Bivša medicinska sestra ubila je svoje troje male djece u obiteljskom domu u Massachusettsu 2023. godine. Zadavila je petogodišnju kćer Coru, trogodišnjeg sina Dawsona i osmomjesečnog sina Callana trakama za vježbanje. Zatim se porezala nožem i skočila s prozora s drugog kata pokušavajući si oduzeti život, zbog čega je ostala paralizirana.
Njezini odvjetnici su tvrdili da je patila od postporođajne psihoze te da bi trebala biti oslobođena krivnje zbog neuračunljivosti, poznate u Massachusettsu kao "nedostatak kaznene odgovornosti". Dok osuda za ubojstvo prvog stupnja nosi obveznu kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.
Tužiteljstvo je ranije najavilo da namjerava ponovno voditi postupak, ali još nije konačno odlučilo hoće li ponovno tražiti osudu za ubojstvo prvog stupnja ili će optužbe biti izmijenjene.
Novo suđenje moglo bi početi sljedećeg proljeća. Sljedeće ročište zakazano je za 16. studenoga, kada bi sud mogao raspravljati o terminu i daljnjim procesnim koracima.
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