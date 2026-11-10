Zastoj je nastao nakon što je jedan od porotnika glasao za njezinu osudu za ubojstvo prvog stupnja, dok je 11 ostalih porotnika namjeravalo osloboditi Clancyja zbog neuračunljivosti. Obrana je smatrala da je postupak prekinut prerano i da je sudac prije takve odluke morao razmotriti druga rješenja. Zbog toga su zatražili odbacivanje optužnice, tvrdeći da bi novo suđenje bilo protivno ustavnoj zaštiti od ponovnog suđenja za isto djelo.