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izbio veliki požar

VIDEO / U eksploziji u Turskoj poginulo šest osoba: Dizalica pala u peć s rastaljenim čelikom

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N1 Info
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09. stu. 2026. 14:29
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Najmanje šest osoba poginulo je, a 13 ih je ozlijeđeno u eksploziji i požaru koji su u ponedjeljak izbili u tvornici željeza i čelika Habas u okrugu Aliaga, u pokrajini Izmir na zapadu Turske. Dvije ozlijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju, dok se za još osam radnika traga.

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Prema informacijama iz ureda pokrajinskog guvernera, do nesreće je došlo oko podneva po lokalnom vremenu, kada je dizalica iznad proizvodnog pogona pala u peć tijekom lijevanja tekućeg čelika. Nakon eksplozije izbio je veliki požar, prenoci SkyNews.

Na mjesto nesreće upućene su vatrogasne ekipe, hitne službe i timovi za traganje i spašavanje. Spasilačke akcije nastavljaju se, a ekipe pokušavaju doći do osam osoba za koje se vjeruje da su ostale zatrpane pod ruševinama.

Istraga je u tijeku

Turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci izjavio je da sve nadležne službe koordinirano sudjeluju u intervenciji.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, gdje se prati njihovo zdravstveno stanje, objavio je na društvenoj mreži X.

Gradonačelnik Izmira Cemil Tugay upozorio je da će se točan broj stradalih moći potvrditi tek nakon uklanjanja ruševina.

Ured guvernera potvrdio je da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Eksplozija se dogodila u vrijeme kada se u Antalyji, na turskoj mediteranskoj obali, okupljaju svjetski čelnici i klimatski aktivisti na početku summita COP31.

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Teme
eksplozija izmir turska tvornica željeza i čelika

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