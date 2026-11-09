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Najmanje šest osoba poginulo je, a 13 ih je ozlijeđeno u eksploziji i požaru koji su u ponedjeljak izbili u tvornici željeza i čelika Habas u okrugu Aliaga, u pokrajini Izmir na zapadu Turske. Dvije ozlijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju, dok se za još osam radnika traga.

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Prema informacijama iz ureda pokrajinskog guvernera, do nesreće je došlo oko podneva po lokalnom vremenu, kada je dizalica iznad proizvodnog pogona pala u peć tijekom lijevanja tekućeg čelika. Nakon eksplozije izbio je veliki požar, prenoci SkyNews.

Na mjesto nesreće upućene su vatrogasne ekipe, hitne službe i timovi za traganje i spašavanje. Spasilačke akcije nastavljaju se, a ekipe pokušavaju doći do osam osoba za koje se vjeruje da su ostale zatrpane pod ruševinama.

🚨 Massive explosion at steel plant in Turkey: three dead, ten trapped under rubble The blast occurred around noon at the HABAŞ steel plant in the Aliağa district of Izmir province. A major fire broke out, sending a huge column of smoke into the sky. According to local authorities, three people were killed and 14 injured, three of them seriously. Rescue teams are working to reach ten people reportedly trapped beneath the debris. Preliminary reports suggest that an overhead crane snapped while molten steel was being poured and fell into a furnace, triggering the explosion. https://t.co/29ufog5B7E — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Istraga je u tijeku

Turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci izjavio je da sve nadležne službe koordinirano sudjeluju u intervenciji.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, gdje se prati njihovo zdravstveno stanje, objavio je na društvenoj mreži X.

Gradonačelnik Izmira Cemil Tugay upozorio je da će se točan broj stradalih moći potvrditi tek nakon uklanjanja ruševina.

BREAKING: This could be the start of a series of mysterious explosions at steel factories in Turkey that supply the country’s arms manufacturers. A powerful explosion triggered a fire at the HABAŞ Iron and Steel Factory in İzmir’s Aliağa district. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. More than 10 workers were injured. Initial reports indicate that some workers were temporarily trapped inside the facility. — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 9, 2026

Ured guvernera potvrdio je da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Eksplozija se dogodila u vrijeme kada se u Antalyji, na turskoj mediteranskoj obali, okupljaju svjetski čelnici i klimatski aktivisti na početku summita COP31.