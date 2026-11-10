lančani sudar
VIDEO, FOTO / Katastrofa na autocesti u Bugarskoj: Sudarili se deseci vozila, više od deset mrtvih
Teška lančana prometna nesreća dogodila se jutros oko 7 sati na autocesti Trakija u Bugarskoj, u uvjetima guste magle, doznaje bTV od policije.
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Deseci vozila sudarili su se kod čvora Zimnica, na približno 290. kilometru autoceste, u oba smjera. Prema posljednjim informacijama, poginulo je više od deset osoba, prenosi bugarski portal btvnovinite.bg.
Prema riječima načelnika Jambolske oblasti Georgija Čalakova, u nesreći ima smrtno stradalih.
"Situacija je vrlo teška", izjavio je Čalakov za bTV.
"Više od deset osoba poginulo je u dvjema lančanim prometnim nesrećama", potvrdio je Čalakov za bugarsku novinsku agenciju BTA.
Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
Prva dojava o lančanom sudaru zaprimljena je oko 7 sati na autocesti u smjeru Burgasa, a nedugo zatim prijavljena je još jedna nesreća u suprotnom smjeru, prema Sofiji.
U nesrećama su sudjelovali osobni automobili i teška teretna vozila.
Autocesta zatvorena u oba smjera
Promet je u potpunosti obustavljen u oba smjera, a reguliraju ga policijske ophodnje bugarskog Ministarstva unutarnjih poslova.
Vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac preko Karnobata i Petolačke.
Na području Jambolske oblasti aktiviran je sustav ranog upozoravanja BG-ALERT, kojim su građani obaviješteni o lančanim sudarima i potrebi korištenja alternativnih prometnih pravaca.
Na mjesto nesreće upućen i medicinski helikopter
"Ovo je iznimno teška prometna nesreća. Ne sjećam se da se u Bugarskoj posljednjih godina dogodila nesreća ovakvih razmjera", izjavila je za bTV Diana Rusinova, predsjednica Europskog centra za prometne politike.
Na mjesto nesreće upućena su vozila hitne medicinske pomoći iz Jambola, Slivena i Burgasa, kao i medicinski helikopter.
Stanje ozlijeđenih
U bolnicu u Slivenu primljeno je osam pacijenata.
"Sedmero ih je stabilno, dok je jedna osoba u kritičnom stanju", potvrdio je slivenski župan Mihail Kašerov. U bolnici u Jambolu troje ozlijeđenih je u teškom su stanju, izjavio je zamjenik ravnatelja bolnice dr. Valentin Valčev.
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