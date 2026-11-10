Čestit vam i blagoslovljen retrogradni Merkur

"Imam potrebu s vama nešto da podijelim. Naime, od 30. oktobra do 14. novembra traje taj takozvani retrogradni Merkur. E sad, ne znam koliko u to vjerujete, ili uopšte znate o tome, vjerujem da su mnogi od vas to čuli. Ja svakako jesam čula, negdje sam kao i bila upozorena da pripazim na komunikaciju, na ponašanje, međutim, u proteklim danima imala sam bezbroj loših komunikacijskih iskustava, da zaista počinjem vjerovati da položaj planeta itekako utječe na naše raspoloženje i ponašanje. Meni ovo posebno teško pada, zato što sam ja, evo prvo, Blizanac u svom znaku, Merkur je moja planeta, tako da sam odlučila da ću se malo povući do 14. novembra. A i vama toplo preporučujem da sve svoje poslovne aktivnosti ostavite za iza 14. novembra, jer bi se tada retrogradni Merkur trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje."