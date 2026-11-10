boris dežulović
Čestit vam i blagoslovljen retrogradni Merkur
Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
"Imam potrebu s vama nešto da podijelim. Naime, od 30. oktobra do 14. novembra traje taj takozvani retrogradni Merkur. E sad, ne znam koliko u to vjerujete, ili uopšte znate o tome, vjerujem da su mnogi od vas to čuli. Ja svakako jesam čula, negdje sam kao i bila upozorena da pripazim na komunikaciju, na ponašanje, međutim, u proteklim danima imala sam bezbroj loših komunikacijskih iskustava, da zaista počinjem vjerovati da položaj planeta itekako utječe na naše raspoloženje i ponašanje. Meni ovo posebno teško pada, zato što sam ja, evo prvo, Blizanac u svom znaku, Merkur je moja planeta, tako da sam odlučila da ću se malo povući do 14. novembra. A i vama toplo preporučujem da sve svoje poslovne aktivnosti ostavite za iza 14. novembra, jer bi se tada retrogradni Merkur trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje."
Dramatično upozorenje o retrogradnom Merkuru nije prošlog tjedna izgovorila Vidovita Džemila ili neka druga ugledna čitačica tarota i natalnih karata iz noćnog programa RTL-a, već gospođa Jasna Duraković, diplomantica Sveučilišta u Washingtonu i ugledna bosanskohercegovačka stručnjakinja za odnose s javnošću. Što je, naravno, manji problem: Jasna je i doktorica žurnalističkih nauka i izvanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka sarajevskog Univerziteta. Što je još uvijek manji problem: mrvu veći problem je što je ona ujedno i SDP-ova ministrica u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Može li i to biti manji problem? Može: Vidovita Jasna u federalnoj je vladi ministrica - nauke i obrazovanja.
Sve otkako je na društvenim mrežama objavila povlačenje iz javnih komunikacija dok traje zloglasni retrogradni Merkur, nesretnu Jasnu, eto, cijela regija zajebava mjesec dana. Kako mjesec, kad je to rekla prošlog tjedna?, pita onda Mujo, a ostatak vica znate - ovo smo samo navratili napisati kolumnu. A vic bi, kažu, bio smiješan da nije tragičan: smiješno bi bilo da je na dolazak retrogradnog Merkura upozorio, recimo, ministar obrane, a tragično je kada rubriku "Posao, ljubav, zdravlje, komunikacije" iz horoskopa Dnevnog avaza mrtva ozbiljna citira ministrica znanosti i obrazovanja.
Može li, međutim, čak i to biti manji problem?
Iznenadili biste se.
Što, recimo, da je ministrica nauke i obrazovanja obznanila kako se - sad napamet govorim - na nebu pojavio mladi mjesec hilal, i kako "od 19. februara do 20. marta traje taj takozvani Ramazan, mjesec ibadeta i duhovnog osnaženja"? Što da je rekla, "ne znam koliko u to vjerujete, ili uopšte znate o tome", ali da ona "svakako jest čula, negdje kao i upozorena da pripazi na ponašanje"? Što da se ministrica onda "odlučila malo povući do Bajrama", pa i nama toplo preporučila da hranu, piće, cigarete, seks i sve aktivnosti "koje planiramo u narednom periodu ostavimo za iza Bajrama", jer bi se valjda retrogradni Ramazan "tada trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje"?
Ili da je, na primjer, samo dan ranije dramatično objavila kako je danas Čista srijeda i kako "od Pepelnice 18. veljače do Velikog četvrtka 2. travnja traje ta takozvana Korizma, četrdeset dana posta i duhovnog osnaženja"? Što, eto, da je rekla, "ne znam koliko u to vjerujete", ali da je i ona "negdje kao i bila upozorena da pripazi na ponašanje"? I da se "odlučila malo povući do Uskrsa", pa i nama toplo preporučila da "sve aktivnosti ostavimo za iza Vazmenog trodnevlja", jer bi se tada "retrogradni Uskrs trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje"?
Ili, štajaznam, da je ministrica obrazovanja dramatično objavila kako je "u petak Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, i ta takozvana krsna slava Svetog apostola i jevanđeliste Jovana Bogoslova", i kako je Sveti Jovan Bogoslov u petak posna slava, dakle "dan posta i duhovnog osnaženja"? I kako "žene na taj dan ne bi trebalo da uzimaju u ruke pletivo, makaze i igle za šivanje"? Pa da je onda rekla, "ne znam koliko u to vjerujete ili znate o tome", ali da ona "svakako jest čula, negdje kao i upozorena da pripazi na ponašanje", obznanivši kako je "odlučila da će se malo povući do Svetog proroka Isaije", te preporučivši i nama da "sve aktivnosti ostavimo za iza Spasovdana", jer bi se retrogradni Jovan Bogoslov tada - dalje već znate - "trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje"?
Eh, što da je ovo, što da je ono. Ja ću vam reći što: ništa.
Nije se, naime, čulo da se itko nadmoćno smijao kad je ono Naida Hoto-Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, predstavila obrazovnu reformu SAFER, temeljenu na pretpostavci da je, sad citiram, "i u muslimanskoj i u hrišćanskoj tradiciji vjeronauka bila temelj modernih sekularnih obrazovnih sistema": nije se čulo zgražanje kad je u školama uvela ramazanski raspored i skraćenje nastave zbog iftara, ili kad je napala direktoricu Devete osnovne škole u Sarajevu zbog zabrane vjerskih obreda u školskim prostorima, nitko se nije zajebavao kad je učenicima čestitala Ramazan, upozoravajući ih da u svetom mjesecu "pripaze na ponašanje".
Nije se tako čulo da se itko nadmoćno smijao ni kad se ono Daniela Perić, ministrica obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke, pridružila biskupu mostarsko-duvanjskom monsignoru Petru Paliću u pastirskom pohodu hercegovačkim školama: nije se čulo zgražanje kad je značajno klimala glavom dok je biskup djeci propovijedao o "važnosti obrazovanja prožetog vrijednostima vjere", ili kad je i sama cvrkutala o, sad citiram, "važnosti vjere u obrazovanju i duhovnom odrastanju djece", nitko se nije zajebavao kad je zapadnohercegovačka ministrica obrazovanja učenicima čestitala Pepelnicu, upozoravajući ih da u korizmi "pripaze na ponašanje".
A nije se bogami čulo da se itko nadmoćno smijao ni kad je dr. Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, pridružio Njegovom preosveštenstvu mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu u pastirskom pohodu Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, čestitajući studentima i profesorima krsnu slavu Filozofskog fakulteta, Svetog Jovana Bogoslova: nije se čulo zgražanje kad je u intervjuu Srni tumačio kako su, sad citiram, "srpska pravoslavna vjera, srpsko svetosavlje i srpska nacionalna misao apsolutno neodvojivi", nitko se nije zajebavao kad je studentima Pedagoškog fakulteta u Bijeljini čestitao krsnu slavu Savindan, tumačeći kako "treba da uče od Svetog Save".
Zašto, međutim, ostati u Bosni, kad se s federalnom ministricom za retrogradni Merkur zajebava cijela regija?
Slabo se, eto, čuo nadmoćni smijeh kad su se hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i biskup Antun Škvorčević, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katolički odgoj i obrazovanje, sastali zbog početka radova na provedbi ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture: slabo se zajebavalo i kad je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velimir Neidhardt mrtav ozbiljan citirajući Josipa Jurja Strossmayera rekao kako su "i vjera i znanost Božji porod", i kad je novi rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan "najvažnijim čimbenikom koji ga je oblikovao" naveo "vjeru koju su mu prenijeli njegovi dragi fratri Franjevačke provincije, franjevci trećoredci glagoljaši".
Slabo se, najzad, nadmoćni smijeh čuo i kad je srpski ministar prosvete Dejan Vuk Stanković povodom ideje osnivanja Univerziteta Sveti Sava rekao kako će se, "dokle god ima snage boriti za reafirmaciju uloge Srpske pravoslavne crkve u obrazovnom sistemu Srbije", i kako je, "obzirom da je Sveti Sava, osnivač naše crkve, ujedno i osnivač naše prosvete, sasvim logično da se crkva i prosveta stapaju": slabo se u Srbiji zajebavalo i kad je akademik Radomir Saičić, jedan od vodećih imena pobjedničke Studentske liste i najozbiljniji kandidat za budućeg premijera ili barem ministra, mrtav ozbiljan rekao kako je, sad citiram, "Crkva kao svetinja, telo Hristovo, za njega neprikosnovena", i kako "treba da verujemo u Boga, a ne u ljude".
Kada, međutim, ministrica nauke i obrazovanja u Vladi Federacije BiH objavi kako će se, budući da je "ona Blizanac u znaku, a Merkur njena planeta", povući iz javnog života dok se "retrogradni Merkur ne povuče i sve se vrati u normalno stanje" - cijela se ona, kako se zove, regija mjesec dana nadmoćno smije i zajebava.
A onda, kad prođe mjesec nadmoćnog smijeha, zajebavanja i duhovnog osnaženja, doći će i prosinac: prvi će onda na čelu s kantonalnom ministricom obrazovanja uz akšam-namaz dočekati Lejletur-rugaib, slaveći dan kad je hazreti Amina čudesno osjetila da je zanijela malog poslanika Muhameda, alejhi-selam, drugi će na čelu s ministrom znanosti i obrazovanja slaviti Božić, dan kad je Djevica Marija, čudesno trudna po Duhu Svetome, rodila Sina Božjeg Isusa Krista, a treći, na čelu s ministrom prosvete, to isto, samo dva tjedna kasnije - kad oni prvi već budu slavili Lejletu-l-Mi'radž, dan kad se poslanik Muhamed, alejhi-selam, na svom Buraku uz pratnju meleka Džibrila uznio svim nebesima, vidjevši i Džennet i Džehenem.
Tako da pripazite na ponašanje. Barem dok se Poslanik, alejhi-selam, ne vrati pred Kabu, a Tri kralja prateći Betlehemsku zvijezdu ne poklone Sinu Božjem. Nakon toga, eto opet nadmoćnog smijeha i zajebancije: dolazi retrogradni Mars, koji će se kretati u Djevici sve do proljeća, kad se povlači u znak Lava i sve se - hvala Dragom Bogu - vraća u normalno stanje.
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