Eva von Redecker: Da, strah od toga da će vas nazvati antisemitom smanjio se. Naviknuli smo se na činjenicu da je to cijena koju plaćate ako zauzmete bilo kakav barem donekle emancipacijski ili jednostavno human stav. A ako na trenutak zastanete i razmislite o tome, vidjet ćete kakva je to tragedija. Kako ćemo se u budućnosti suprotstavljati antisemitizmu nakon ovakve zloupotrebe samog pojma? To je potresno. Međutim, mislim da je prejednostavno reći da su ljudi šutjeli samo zbog straha. Prije svega, postoje dvije različite vrste straha. Jedna je vrlo stvaran strah od represije, policijskog nasilja i ušutkivanja. To institucionalno nasilje mnogo je drastičnije pogađalo muslimane, Arape i anticionističke Židove nego bijele Nijemce s nacističkim precima, poput mene. Već je sama ta činjenica tako teška optužba protiv naše javne sfere. Kod potonjih, takozvanih „bio-Nijemaca”, prevladavao je drugi strah: strah da će učiniti nešto pogrešno, da će probiti zaštitne barijere između svojeg sadašnjeg stava i povijesne krivnje. U toj zaokupljenosti samima sobom postoji grandiozni narcizam. Mnogi bijeli Nijemci zapravo gotovo ništa ne znaju o stvarnosti u Izraelu i Palestini. Tekst koji ste spomenuli, a koji sam napisala u jesen 2024., ozbiljno je razmotrio neke od tih dvojbi, ali je zatim iznio argumente u prilog upotrebi riječi „genocid”. Vidite, i dalje mislim da je važno ne žuriti sa superlativima u našem političkom rječniku. Mnogo me više šokirala činjenica da je tako malo Nijemaca u javnom prostoru uopće zauzelo stav protiv načina na koji je izraelska vojska napadala Gazu nego odbijanje upotrebe pojma genocid. Mislim, mogli ste se protiviti onome što se događalo pod bilo kojim drugim nazivom, umjesto da svu energiju trošite na zgražanje zbog upotrebe jedne riječi. Pa ipak, ako je jedini drugi genocid za koji znate u povijesti onaj koji su počinili vaši preci, Šoa, onda ima smisla oklijevati prije nego što ponovno upotrijebite tu oznaku. Ali mislim da se dosad dio diskursa promijenio. Došlo je do određenog učenja, svakako na ljevici. Sasvim je moguće primijeniti definiciju koju je Lemkin počeo oblikovati u vezi s genocidom nad Armencima kako bismo se suprotstavili pokušaju istrebljenja palestinskog naroda, a da pritom ne trivijaliziramo industrijalizirano masovno ubijanje europskih Židova.