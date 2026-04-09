300 ubijenih u jednom danu

FOTO, VIDEO / 'Crna srijeda' — Libanon obilježava dan žalosti nakon nezapamćenog izraelskog masakra

09. tra. 2026. 19:57
Mother and wife of Lebanese man Mohammed Zain Al-Abidin Shehab, who was killed in an Israeli strike on Wednesday, react during his funeral in Beirut, Lebanon, April 9, 2026.
REUTERS/Mohamad Azakir

Nekoliko zemalja, uključujući Egipat, Italiju i Katar, osudilo je smrtonosne izraelske napade na Libanon, dok Iran poručuje da primirje mora uključivati i Libanon.

Libanon je u četvrtak proglasio dan nacionalne žalosti, dan nakon što je Izrael bombardirao gradove i sela diljem zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 303 ljudi, a više od 1.000 je ranjeno prema izvješću libanonskog Ministarstva zdravstva, piše portal New Arab.

S obzirom na količinu tijela zarobljenih ispod ruševina, očekuje se da će ta brojka rasti iz dana u dan.

Izraelska vojska potvrdila je da je srijeda bila njihov najveći koordinirani napad na Libanon od početka najnovije vojne ofenzive koja je započela 2. ožujka. Bolnice su pozvale na darivanje krvi nakon stotina izraelskih zračnih udara koji su proširili strah diljem Bejruta, sravnili zgrade i ubili čitave obitelji.

Vlasti su spustile zastave i zatvorile sve javne institucije diljem Libanona kako bi obilježile ono što je nazvano “Crnom srijedom”, nakon najsmrtonosnijeg dana za zemlju u posljednjim mjesecima.

A man walks past the rubble a building at the site of an Israeli strike in Tyre, Lebanon, April 8, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Smoke following an Israeli strike in Bint Jbeil, southern Lebanon, as seen from the Israeli side of the border, April 8, 2026. REUTERS/Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
A man works as an excavator operates at the site of an Israeli strike carried out on Wednesday, in Al-Mazraa in Beirut, Lebanon, April 9, 2026. REUTERS/Raghed Waked
Izraelska vojska priopćila je da je u noćnom napadu ubijen Ali Jusuf Harši, osobni tajnik i nećak vođe Hezbolaha Naima Kasema.

Hezbollah ima “pravo” na odgovor

Masakr u Libanonu dolazi usred nejasnoća oko uvjeta sporazuma o primirju između SAD-a, Irana i Izraela u srijedu, kojim se nastoji okončati rat započet 28. veljače. Američki predsjednik Donald Trump potom je ustvrdio da je Libanon “odvojen” i nije dio primirja, ali je dao naslutiti da bi ipak mogao biti uključen.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči pokrenuo je pitanje onoga što je nazvao “kršenjima primirja” pred pakistanskim posrednicima. Dobro upućen izvor također je upozorio da je Teheran spreman povući se iz primirja i uzvratiti zbog izraelskih brutalnih napada u Libanonu, prema iranskoj državnoj agenciji Tasnim.

Hezbollah inzistira da ima “pravo” na odmazdu protiv izraelskog napada, dok je Iranska revolucionarna garda (IRGC) također zaprijetila odgovorom ako se masakri u Libanonu nastave.

