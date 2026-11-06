NAPETA SITUACIJA
Zelenski i Kličko razmjenjuju optužbe dok ruski napadi Kijev ostavljaju u mraku
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko razmijenili su nove optužbe o tome kako ukrajinska metropola nije pripremljena za nove ruske napade koji su grad doveli do dosad neviđenih nestašica struje i vode.
Grad s više od tri milijuna stanovnika ulazi u još jednu zimu dok se nastavljaju napadi na energetska postrojenja, što dovodi do dugotrajnih izvanrednih prekida u opskrbi električnom energijom. Ukrajina se pritom suočava s nedostatkom protuzračnog oružja potrebnog za obaranje brzih projektila i bespilotnih letjelica.
Buka generatora može se čuti na ulicama koje osvjetljuju baklje, dok se temperature približavaju točki smrzavanja, a stanovnici čekaju da se vrati centralno grijanje. Nestašice vode u cijelom gradu znaju trajati satima i učestalije su nego prethodnih godina.
Mostovi u Kijevu nad rijekom Dnjepar također su postali meta napada, što dovodi do prometnih zastoja u gradu. Nestašice struje također učestalo zaustavljaju rad metroa.
Zelenski je u svojoj posljednjoj kritici na račun upravljanja Kijevom opisao nastalu situaciju "izuzetno ozbiljnima". Rekao je da se grad suočava s najgorom energetskom situacijom te je sugerirao da je Kličkova administracija djelomično snosi odgovornost za to.
"U stvari, ovo su posljedice neuspjeha u provođenju odluka na gradskoj razini da se pripremi sezona grijanja, kao i ruske operacije protiv ukrajinske energetske infrastrukture", napisao je na X-u.
U dva odvojena priopćenja u petak, Kličko je optužio vladu da "cinično" odugovlači u odobravanju plana otpornosti za grad, te je Zelenski kritike Kijeva opisao kao "neprestane manipulacije".
"Jer u svojim pokušajima da se riješi Klička na bilo koji način, u stvaranju neprestanih prepreka i nepomaganju glavnom gradu, središnja vlada zapravo uništava Kijev", rekao je.
Dugogodišnja svađa
Ove su prozivke najnoviji nastavak u dugogodišnjoj svađi između Zelenskog, bivšeg TV komičara koji je na mjesto predsjednika izabran 2019. i Klička, bivšeg boksačkog prvaka koji služi kao gradonačelnik od 2014.
Izbori tijekom ratnog stanja su zabranjeni u Ukrajini, što znači da su dvojica muškaraca na funkcijama duže nego što to njihovi mandati dopuštaju.
Ranije tijekom rata Zelenski je kritizirao gradske dužnosnike za stanje kijevskih skloništa nakon što su tri osobe stradale dok su trčale do zaključanih skloništa.
Kličko je optužio Zelenskog da pokušava dobiti političke bodove napadima na njega. Obojica muškaraca jedan drugova rijetko oslovljavaju imenom.
U intervjuu s ukrajinskom javnom televizijom Suspilne koji je objavljen u četvrtak, Kličko je rekao da su njegovi pozivi da se sastane sa Zelenskim kako bi se pozabavili problemima Kijeva ostali neodgovoreni.
Njegove su izjave uslijedile nekoliko dana nakon što je Zelenski rekao da je kontaktirao niz bivših visokih dužnosnika kako bi preuzeli vođenje kijevske vojne uprave – paralelne ratne vlasti koja odgovara izravno predsjedniku – no nitko od njih nije pristao.
Obraćajući se novinarima, Zelenskij je rekao da je suradnja između Klička i dužnosnika koje je imenovao predsjednik "teška".
"Jer čim počnemo razgovarati s nekim menadžerima kako ojačati Kijev, gradonačelnik stekne dojam da ga netko želi zamijeniti", televizija Suspilne prenijela je Zelenskijeve riječi.
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