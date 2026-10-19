Helen Haines
Zastupnicu udario automobil ispred ureda u Australiji, reagirao premijer: "Ovo je bio napad"
Neovisna australska zastupnica Helen Haines teško je ozlijeđena u napadu u blizini svojeg zastupničkog ureda. Osumnjičenik je priveden, a aktiviran je i australski protuteroristički tim.
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Helen Haines je u ponedjeljak poslijepodne u blizini njezina zastupničkog ureda u Wangaratti, u australskoj saveznoj državi Victoriji, udario automobil Toyota Land Cruiser. Prolaznici su svladali vozača i zadržali ga do dolaska policije. U pritvoru je 43-godišnji muškarac iz Tarrawingeeja, mjesta u izbornoj jedinici koju Haines predstavlja, a policija je u njegovu vozilu pronašla i zaplijenila nož, piše POLITICO.
Premijer Anthony Albanese izjavio je da vlasti vjeruju kako je riječ o namjernom napadu, iako motiv zasad nije poznat. Aktiviran je australski zajednički protuteroristički tim. Haines od 2019. godine predstavlja izbornu jedinicu Indi u ruralnom dijelu Victorije.
"Iznimno je marljiva"
„Helen Haines iznimno je marljiva“, rekao je Albanese novinarima u Sydneyju.
„Izuzetno je inteligentna, ali što je najvažnije, jednostavno je istinski dobra osoba, puna integriteta, koju poštuju svi u parlamentu, kao i svi koji s njom dolaze u kontakt.
Ona je omiljena članica svoje zajednice i ovo će za tu zajednicu biti golem šok.“
Policija Victorije potvrdila je da je Haines zadobila „kritične ozljede“ te da će vjerojatno biti prevezena helikopterom u Melbourne na liječenje. Mjesto zločina opisala je kao „prilično veliko područje“.
„Zasad nemamo nikakvih obavještajnih podataka koji bi upućivali na daljnju ili trajnu prijetnju drugim osobama ili zajednici. U ovom trenutku slučaj tretiramo kao izolirani incident.“
Prolaznici su intervenirali nakon što je terensko vozilo udarilo Haines dok se nalazila pokraj prtljažnika svojeg automobila u ulici Murphy u Wangaratti, oko 15.35 sati.
"Napetosti su porasle"
Albanese nije želio komentirati istragu koja je u tom trenutku trajala „tek nekoliko sati“, ali je podsjetio na svoje ranije pozive na smirivanje političke retorike.
„Napetosti su nedvojbeno porasle, ne samo ovdje u Australiji nego i na međunarodnoj razini“, rekao je Albanese u emisiji 7.30 australske javne televizije ABC, dodavši da je „žalosno“ što političari zbog sve većeg broja prijetnji trebaju pojačano osiguranje i moraju ograničavati svoje kretanje.
Ranije je ministar unutarnjih poslova Tony Burke, koji se pojavio uz premijera, izjavio da je godišnji broj prijava uznemiravanja i prijetećeg ponašanja prema visokim državnim dužnosnicima tijekom protekle godine porastao s 951 na 1067.
Među slučajevima političkog nasilja nad ženama u svijetu ističu se ubojstvo zastupnice britanske Laburističke stranke Jo Cox 2016. godine i oružani napad na američku kongresnicu Gabby Giffords 2011. godine.
U priopćenju je obitelj Helen Haines, majke troje djece, pozvala Australce da „misle na Helen“.
„Danas poslijepodne naša voljena Helen stradala je u incidentu ispred svojeg zastupničkog ureda u Wangaratti i trenutačno prima medicinsku skrb. Zahvaljujemo prolaznicima koji su brzo priskočili u pomoć, predanim zdravstvenim djelatnicima koji su joj pomogli te policiji na intervenciji“, navodi se u priopćenju.
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