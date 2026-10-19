Helen Haines je u ponedjeljak poslijepodne u blizini njezina zastupničkog ureda u Wangaratti, u australskoj saveznoj državi Victoriji, udario automobil Toyota Land Cruiser. Prolaznici su svladali vozača i zadržali ga do dolaska policije. U pritvoru je 43-godišnji muškarac iz Tarrawingeeja, mjesta u izbornoj jedinici koju Haines predstavlja, a policija je u njegovu vozilu pronašla i zaplijenila nož, piše POLITICO.