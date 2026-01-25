Nakon Trumpove kritike odstupio australski veleposlanik: "Ni ti se meni ne sviđaš"

Australski premijer Anthony Albanese u nedjelju je imenovao visokog dužnosnika ministarstva obrane novim veleposlanikom u SAD-u, nakon što je dosadašnji veleposlanik Kevin Rudd rekao da će odstupiti s te pozicije uslijed kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Albanese je rekao da će Rudda na mjestu veleposlanika u Washingtonu u ožujku zamijeniti Greg Moriarty, tajnik ministarstva obrane.
"Moriarty je po mom mišljenju izvanredan javni službenik Australije", rekao je Albanese u izjavi za televiziju Australian Broadcasting Corporation.
Rudd, bivši premijer koji je kritizirao Trumpa prije nego što je postao veleposlanik, ranije ovog mjeseca rekao je da će napustiti tu dužnost godinu dana ranije nego što se očekivalo.
"Ni ti se meni ne sviđaš i vjerojatno nikad ni nećeš", rekao je Trump Australcu tijekom događaja u Bijelog kući u listopadu.
Albanese je rekao da je Trumpova administracija obaviještena o Moriartyjevom izboru i da je njime zadovoljna.
