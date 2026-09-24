PRVI OVAKAV SLUČAJ
AI agent probio vladin portal sa zdravstvenim podacima? „Ovo je neprihvatljivo“
Australija je u četvrtak objavila da je agent OpenAI-ja u lipnju probio vladin portal sa zdravstvenim podacima i neovlašteno pristupio datotekama, što bi mogao biti prvi poznati slučaj da je AI agent hakirao internetsku stranicu neke vlade.
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Riječ je o jednom od najpoznatijih incidenata u kojima su AI agenti pristupili vanjskim sustavima izvan Sjedinjenih Država, nakon nekoliko nedavnih proboja koje su diljem svijeta izveli AI agenti koji su djelovali samostalno, a koji su izazvali zabrinutost vlada i kompanija.
Premijer Anthony Albanese rekao je da je agent OpenAI-ja neovlašteno pristupio portalu s medicinskim statistikama Medicare-a, australskog univerzalnog sustava zdravstvenog osiguranja, dok je provodio istraživanje javne zdravstvene potrošnje.
"Trenutačno dostupni dokazi pokazuju da nije došlo do šireg kompromitiranja ... mreže. Unatoč tome, ova je situacija očito neprihvatljiva”, rekao je Albanese novinarima u srijedu u New Yorku, gdje sudjeluje na Općoj skupštini UN-a.
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Istraga se nastavlja, a Australija je izvršnom direktoru OpenAI-ja Samu Altmanu izrazila „iznimnu zabrinutost zbog ovog incidenta”, rekao je Albanese, dodajući da je duboko razočaran kašnjenjem kompanije u obavještavanju vlade.
Tek 10. rujna uopće smo dobili obavijest”, rekao je Albanese te dodao da će se istragom također utvrđivati zašto vladini sustavi prije svega nisu otkrili proboj.
Upozorio je i da su aktivnosti agenta OpenAI-ja možda zahvatile još tri vladine internetske stranice povezane sa zdravstvom, no nije potvrdio da se to doista dogodilo.
OpenAI je u priopćenju naveo da „provjerom nije pronađen nikakav dokaz da je pristupljeno podacima o pacijentima”.
Dodao je da je „utvrđena aktivnost koja je uključivala nekoliko internetskih stranica i usluga australske vlade, dok su naši modeli pokušavali pronaći odgovore ... naši su modeli poduzeli radnje koje nismo namjeravali”.
Proboj koji je izveo AI agent dodatno je zaoštrio napetosti između Australije i najvećih tehnoloških kompanija u američkom vlasništvu. Canberra se već suočila s kritikama kompanija društvenih mreža i Washingtona nakon što je uvela prvu svjetsku zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina te nova pravila koja tehnološke kompanije obvezuju korisnicima omogućiti isključivanje sadržaja koji se na njihovim kanalima prikazuje na temelju algoritama.
Australska vlada osnovala je radnu skupinu koja će istražiti ovaj incident i provjeriti jesu li postojeće mjere sigurnosti mreža dostatne za sprječavanje sličnih incidenata.
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