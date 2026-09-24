AI agent probio vladin portal sa zdravstvenim podacima? „Ovo je neprihvatljivo“

Proboj koji je izveo AI agent dodatno je zaoštrio napetosti između Australije i najvećih tehnoloških kompanija u američkom vlasništvu. Canberra se već suočila s kritikama kompanija društvenih mreža i Washingtona nakon što je uvela prvu svjetsku zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina te nova pravila koja tehnološke kompanije obvezuju korisnicima omogućiti isključivanje sadržaja koji se na njihovim kanalima prikazuje na temelju algoritama.