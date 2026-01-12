"Imaju pravo na stav, ali ne i na mržnju”: Albanese želi da novi zakoni usvoje već "idući dan"

Flavio Brancaleone / REUTERS

Australski nacionalni parlament skratit će ljetnu stanku kako bi usvojio zakone protiv govora mržnje nakon masovne pucnjave na plaži Bondi, rekao je premijer Anthony Albanese u ponedjeljak, a zabrinutost se izražava i zbog toga što bi to moglo ugroziti slobodu govora.

Ubijeno 15 ljudi

Pucnjava u Sydneyju 14. prosinca, u kojoj je na židovskoj proslavi Hanuke ubijeno 15 ljudi, potaknula je pozive diljem zemlje na odlučnije suzbijanje antisemitizma. Policija navodi da su osumnjičeni napadači bili inspirirani militantnom skupinom Islamskom državom.

Savezni parlament vratit će se sljedeći ponedjeljak, a Albanese je rekao da želi da se već idući dan usvoje zakoni kojima bi se pooštrile kazne za govor mržnje i odobrio program otkupa oružja.

Australci imaju pravo iznositi različita stajališta o Bliskom istoku, rekao je novinarima u Canberri.

“Ono na što nemaju pravo jest držati nekoga odgovornim za postupke drugih samo zato što dječak u školskoj uniformi ide u židovsku školu ili mlada žena nosi hidžab”, rekao je.

Predloženi zakoni također će olakšati odbijanje viza zbog rasne netrpeljivosti i sniziti prag za zabranu organizacija koje šire mržnju, uključujući neonacističke skupine, rekli su dužnosnici.

Nova pravila omogućuje isključvanje vode i struje ilegalnim molitvenim dvoranama

Premijer savezne države Novi Južni Wales Chris Minns u ponedjeljak je predstavio nova pravila koja lokalnim vijećima omogućuju da isključe struju i vodu molitvenim dvoranama koje djeluju ilegalno te da nametnu veće kazne, kao dio mjera za suzbijanje "propovjednika mržnje".

Minns je rekao da je potez potaknut poteškoćama u zatvaranju muslimanske molitvene dvorane u Sydneyu povezane s klerikom za kojeg je sud utvrdio da je davao izjave koje su zastrašivale židovske Australce.

Gradonačelnik Fairfielda, zapadnog predgrađa Sydneya, koje ima veliku muslimansku zajednicu, rekao je da vijeća ne bi trebala biti odgovorna za utvrđivanje što je govor mržnje.

"Sloboda govora je nešto što bi uvijek trebalo biti dopušteno, sve dok se to čini na miran način", rekao je gradonačelnik Frank Carbone za Reuters.