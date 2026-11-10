BEZ EUROPE
Počinje nova runda pregovora o Ukrajini: Na stolu i pitanje koje godinama koči dogovor
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Ukrajina će nastaviti pregovore o okončanju rata u Ukrajini u utorak i srijedu u Abu Dhabiju, nakon više od osam mjeseci stanke.
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Američki predsjednik Donald Trump je nedavno potaknuo očekivanja o skorom mirovnom sporazumu komentirajući nadolazeći "velik, prekrasan dogovor".
Međutim, promatrači ne očekuju veći napredak od ovog kruga pregovora.
SAD će predstavljati posebni izaslanik Steve Witkoff te Trumpov zet Jared Kushner.
Posljednji trilateralni sastanak se odvio u veljači u Ženevi nakon dva prethodna susreta u Abu Dhabiju.
Europska komisija je rekla da će predstavnici Europske unije također biti prisutni u Abu Dhabiju, no nije pojašnjeno na koji će način sudjelovati.
"Bilo kakva smislena rasprava o europskoj sigurnosnoj arhitekturi može započeti tek kad je postignuto primirje u Ukrajini", poručila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak.
"I mora se odvijati u prikladnom obliku te naročito sa saveznicima iz NATO-a i članicama EU-a", dodala je.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak je u Moskvi rekao da se razgovori nastavljaju u "trilateralnoj" formi uz posredovanje SAD-a te da EU neće biti za pregovaračkim stolom u Abu Dhabiju.
Ukrajinsku delegaciju vodi čelnik vanjske obavještajne službe Rustem Umerov, a rusku bivši ministar kulture Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Naznake spremnosti na kompromis
Neimenovani američki dužnosnik rekao je u ponedjeljak da Rusija i Ukrajina u neslužbenim razgovorima pokazuju određenu spremnost na kompromis oko moguće razmjene teritorija.
Dužnosnik, koji je novinare izvijestio uoči pregovora koji počinju u utorak, rekao je da će jedno od glavnih pitanja biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, uključujući mogućnost pružanja zaštite Kijevu po uzoru na članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, koji predviđa kolektivnu obranu članica NATO-a.
Ukrajina i Rusija dosad su čvrsto ustrajale na svojim teritorijalnim zahtjevima. Ukrajina traži povlačenje ruskih snaga na međunarodno priznate granice, dok ruski predsjednik Vladimir Putin zahtijeva kontrolu nad cijelom regijom Donbas.
Međutim, američki dužnosnik rekao je da obje strane u razgovorima iza zatvorenih vrata pokazuju naznake spremnosti na kompromis.
Dodao je da postoji mogućnost da američki izaslanici nakon pregovora otputuju u Rusiju na sastanak s Putinom.
Iako je upozorio da će pregovori potrajati, izrazio je oprezni optimizam Washingtona u pogledu mogućnosti postizanja napretka.
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