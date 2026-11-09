Rusija i Ukrajina spremne na kompromis oko teritorija? Cure detalji

Dužnosnik, koji je novinare izvijestio uoči pregovora što počinju u utorak, rekao je da će jedno od glavnih pitanja biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, uključujući mogućnost pružanja zaštite Kijevu po uzoru na članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, koji predviđa kolektivnu obranu članica NATO-a.