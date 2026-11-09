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Rusija i Ukrajina spremne na kompromis oko teritorija? Cure detalji
Rusija i Ukrajina u neslužbenim razgovorima pokazuju određenu spremnost na kompromis oko moguće razmjene teritorija uoči pregovora uz američko posredovanje koji u utorak počinju u Abu Dhabiju, izjavio je u ponedjeljak neimenovani američki dužnosnik.
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Dužnosnik, koji je novinare izvijestio uoči pregovora što počinju u utorak, rekao je da će jedno od glavnih pitanja biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, uključujući mogućnost pružanja zaštite Kijevu po uzoru na članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, koji predviđa kolektivnu obranu članica NATO-a.
Ukrajina i Rusija dosad su čvrsto ustrajale na svojim teritorijalnim zahtjevima. Ukrajina traži povlačenje ruskih snaga na međunarodno priznate granice, dok ruski predsjednik Vladimir Putin zahtijeva kontrolu nad cijelom regijom Donbas.
Međutim, američki dužnosnik rekao je da obje strane u razgovorima iza zatvorenih vrata pokazuju naznake spremnosti na kompromis.
Eventualni dogovor o teritoriju vjerojatno bi bio postignut tek u završnoj fazi pregovora, nakon što se strane usuglase o ostalim pitanjima, uključujući sigurnosni poredak nakon završetka rata, dodao je.
Američko posredovanje u dvodnevnim pregovorima u Abu Dhabiju predvodit će posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.
Dužnosnik je rekao da postoji mogućnost da američki izaslanici nakon pregovora otputuju u Rusiju na sastanak s Putinom.
Iako je upozorio da će pregovori potrajati, izrazio je oprezni optimizam Washingtona u pogledu mogućnosti postizanja napretka.
Trump je više puta upozoravao na velike gubitke koje su obje strane pretrpjele od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
"Ovo je prvi put da imam osjećaj da s ruske strane vidimo stvarnu želju za okončanjem rata", rekao je američki dužnosnik.
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