"DOBAR SAM S PUTINOM"
Trump šokirao Ukrajince: Nakon rata će njihova zemlja izgledati malo drugačije
U "60 Minutes" intervjuu za CBS, američki predsjednik Donald Trump iznio je očekivanja od mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, govorio o usporavanju sustava Starlink te branio svoju politiku prema ratu.
"Mislim da ćemo to uspjeti riješiti i vjerujem da će se to dogoditi, a Ukrajina će na kraju imati nešto drukčiji oblik", rekao je Trump u kultnoj CBS-ovoj emisiji, govoreći o očekivanjima od završetka ruske invazije na Ukrajinu.
Predsjednikove izjave dolaze nakon teškog poraza njegove Republikanske stranke na američkim međuizborima.
Govoreći o predstojećim trilateralnim mirovnim pregovorima između SAD-a, Ukrajine i Rusije, koji bi se trebali održati 10. i 11. studenoga u Abu Dhabiju, Trump je rekao kako vjeruje da smo "vrlo blizu postizanja dogovora".
"Održava se vrlo važan sastanak. Vjerujem da će taj rat završiti i da će završiti uskoro. A jedini razlog zbog kojeg će završiti jesam ja."
Na pitanje što smatra najvećom preprekom postizanju mira u Ukrajini, Trump je izdvojio odnos između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
"Bila je to mržnja između Zelenskog i Putina."
Kada je Douthat primijetio da su osjećaji Zelenskog prema Putinu "razumljivi", s obzirom na to da je Rusija napala Ukrajinu, Trump je izbjegao izravan odgovor.
"Kada su se Putin i Zelenski prvi put sastali, pokazano je veliko nepoštovanje prema Rusiji. Zato neću ništa reći."
"Dobro se slažem s obojicom"
Na pitanje kome više vjeruje, Putinu ili Zelenskom, Trump je odbio odgovoriti.
"Radije ne bih rekao, ali dobro se slažem s obojicom", istaknuo i dodao kako ne vjeruje da ga Putin zavlači.
Govoreći o ograničenjima brzine koja su tijekom većeg dijela listopada otežavala rad ukrajinskih vojnih sustava Starlink, Trump je rekao da ne zna tko je za njih odgovoran.
"Nisam to bio ja. Sustav je vrlo dobar. Možda mu je brzina bila smanjena. Čak ni to ne znam. Nitko mi nije dokazao da je brzina doista bila smanjena. Mnogo je laži povezanih s tim ratom. Ali znam jedno, kada sam čuo za to, brzina je ponovno povećana."
Ukrajina uvelike koristi komercijalne terminale Starlink, kao i njihovu vojnu inačicu Starshield. Sredinom listopada bez prethodnog upozorenja uvedeno je ograničenje brzine usluge Starshield u Ukrajini, što je otežalo sposobnost ukrajinske vojske da presreće ruske bespilotne letjelice na mlazni pogon. Iako je usluga poslije ponovno uspostavljena, nitko dosad nije preuzeo odgovornost za prekide u radu.
Na pitanje je li Elon Musk, osnivač i izvršni direktor SpaceX-a, tvrtke koja upravlja Starlinkom, naredio uvođenje ograničenja brzine, Trump je ponovno odgovorio da ne zna.
"Ne mogu vam reći tko je smanjio brzinu. Mogu vam reći da ju je na kraju Musk ponovno povećao."
"Nitko nije bio oštriji prema Rusiji od mene"
Tijekom intervjua Trump se više puta pohvalio svojim pristupom ratu.
"Nitko nije bio oštriji prema Rusiji od mene. Pogledajte našu trgovinu. Pogledajte što sam im učinio u trgovinskim odnosima, sankcijama i svime ostalim."
Kada je Douthat doveo u pitanje tu tvrdnju, podsjetivši na Trumpovu nedavnu odluku o izuzeću ruskog izvoza nafte od sankcija, američki predsjednik branio je svoj potez.
"Nisam ukinuo sankcije na dizel. Omogućio sam Rusiji da isporuči, ne nama, nego svijetu, tisuće i tisuće barela nafte i dizela koji su mu bili potrebni. Nisam time učinio nikakvu veliku uslugu."
Trump je također oštro kritizirao stotine milijardi dolara vrijednu vojnu pomoć koju je Ukrajina dobila tijekom mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena. Potom je pohvalio vlastitu politiku pomoći, prema kojoj SAD prodaje oružje europskim državama, koje ga zatim isporučuju Ukrajini.
"Samo smo davali oružje za oružjem i opskrbljivali ih naoružanjem. A usput, Ukrajina je imala hrabrosti koristiti ga jer je za to ipak potrebna hrabrost. Pokazali su se vrlo sposobnima, ali imali su najbolje oružje na svijetu, a mi zauzvrat nismo dobili ništa."
Douthat mu je odgovorio da su isporuke oružja tijekom mandata bivšeg predsjednika Bidena pomogle očuvati ukrajinsku neovisnost u prvim, turbulentnim danima rata.
"Još niste ništa dobili. Još uvijek niste dobili ništa. Vidjet ćemo kako će sve završiti."
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