ministar obrane
Anušić sa studentima Harvarda razgovarao o sigurnosti Europe: "Moramo spriječiti širenje ruske agresije"
Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić razgovarao je sa studentima Harvarda o izazovima europske i transatlantske sigurnosti, upozorivši da je nužno nastaviti pomagati Ukrajini jer će se samo tako "spriječiti širenje ruske agresije na Europu", priopćio je u petak MORH.
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Anušić je u četvrtak završio dvodnevni službeni posjet Institutu za politiku Sveučilišta Harvard u SAD-u susretom s grupom hrvatskih studenata i bio gost studijske grupe koju na tom institutu vodi bivša veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nathalie Rayes.
Na toj studijskoj grupi pod nazivom „Na prvim crtama europske sigurnosti: NATO, Ukrajina i budućnost Zapada” ministar Anušić razgovarao je sa studentima o izazovima europske i transatlantske sigurnosti, ali i o svom osobnom te profesionalnom iskustvu od sudjelovanja u Domovinskom ratu do vođenja Ministarstva obrane u kontekstu geopolitičkih izazova. Govorio je i o ustroju Hrvatske vojske od rata devedesetih godina do procesa velike modernizacije koju sada prolazi, ističe MORH.
Istaknuo je i kontinuiranu pomoć Hrvatske Ukrajini u obrani od ruske agresije koja sada ulazi u petu godinu, dodajući da Zagreb od početka rata u Ukrajini pruža ukrajinskom narodu vojnu, humanitarnu i razvojnu potporu te sredstva putem financijskih instrumenata Europske unije.
„Između Domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Ukrajini mogu se povući određene paralele, i Hrvatska se borila protiv daleko nadmoćnijeg agresora, kao što i Ukrajina već petu godinu hrabro odolijeva ruskoj agresiji. Europa i svijet moraju pomagati Ukrajini u borbi za slobodu jer ćemo jedino tako spriječiti širenje ruske agresije na Europu“, poručio je ministar Anušić studentima.
Hrvatski studenti razgovarali su s ministrom i o mogućnostima i prednostima studiranja na Sveučilištu Harvard, jednom od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, ali i o sigurnosnoj situaciji u hrvatskom susjedstvu i u Europi te o ruskoj agresiji na Ukrajinu, dodaje u priopćenju Ministarstvo obrane.
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