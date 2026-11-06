Anušić sa studentima Harvarda razgovarao o sigurnosti Europe: "Moramo spriječiti širenje ruske agresije"

Na toj studijskoj grupi pod nazivom „Na prvim crtama europske sigurnosti: NATO, Ukrajina i budućnost Zapada” ministar Anušić razgovarao je sa studentima o izazovima europske i transatlantske sigurnosti, ali i o svom osobnom te profesionalnom iskustvu od sudjelovanja u Domovinskom ratu do vođenja Ministarstva obrane u kontekstu geopolitičkih izazova. Govorio je i o ustroju Hrvatske vojske od rata devedesetih godina do procesa velike modernizacije koju sada prolazi, ističe MORH.