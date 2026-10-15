Anušić upozorio Mađare: "Srbija se ozbiljno naoružava, ima i kineske hipersonične rakete"

Anušić je domaćinu ponudio uzvratan posjet pozvavši ga na ASDA-u, međunarodnu izložbu naoružanja i vojne opreme koja će se od 27. do 29. travnja 2027. održati u Zagrebu. Podsjetio ga je i na Laslovo, većinski mađarsko mjestu južno od Osijeka, koje se “herojski branilo u Domovinskom ratu i koje je pretrpjelo velike ljudske žrtve tijekom velikosrpske agresije”, kamo ga je posjet također pozvao.