VEĆ JE OSUĐIVAN
Sin saborskog zastupnika optužen za premlaćivanje bivše djevojke: Evo kakvu kaznu DORH traži za njega
Jona Javor Jurčević (22), sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, optužen je za nasilje nad bivšom djevojkom. Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu krajem rujna podignulo je optužnicu kojom ga tereti za dva kaznena djela nasilja u obitelji. Tužiteljstvo za njega traži jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i 11 mjeseci.
Prema optužnici, Jurčević je bivšu djevojku fizički napao nakon što je prekinula vezu s njim. Djevojka je istražiteljima ispričala da ju je nastavio uznemiravati porukama, a potom je jedne večeri presreo na ulici dok je bila s prijateljicom.
Tvrdi da je njezinu prijateljicu pljunuo, a nju više puta udarao otvorenim dlanovima po licu.
Prema njezinu iskazu, udario ju je oko 15 puta, a cijeli incident trajao je približno 15 minuta.
Djevojke su odmah nakon događaja pozvale policiju. Liječničkim pregledom utvrđene su ozljede koje odgovaraju djelovanju tupe sile, uključujući površinsku ranu lijeve nosnice i razderotinu sluznice gornje usne.
Jurčević negira optužbe
Tijekom ispitivanja Jurčević je odbacio tvrdnje da je bivšoj djevojci prijetio i udarao je. Priznao je da je među njima došlo do svađe, ali tvrdi da ju je samo odgurnuo u predjelu prsa.
Njegovu verziju događaja poduprla su dvojica prijatelja koja su bila s njim, iako su se njihovi iskazi razlikovali.
Jedan je tvrdio da je djevojka primila Jurčevića za leđa te da ju je on pri okretanju slučajno zahvatio rukom po licu. Drugi je izjavio da među njima uopće nije bilo fizičkog kontakta.
Tužiteljstvo njihove iskaze nije prihvatilo kao vjerodostojne. Na temelju iskaza oštećene, njezine prijateljice i ostalih dokaza zaključilo je da su iskazi osumnjičenog i njegovih prijatelja usmjereni na izbjegavanje kaznene odgovornosti, piše Leona Barić u Jutarnjem listu.
Tužiteljstvo traži zatvorsku kaznu i zabranu približavanja
Državno odvjetništvo predložilo je da se Jurčeviću izrekne jedinstvena kazna zatvora od godinu i 11 mjeseci.
Prema prijedlogu tužiteljstva, devet mjeseci kazne trebao bi provesti u zatvoru, dok bi preostalih godinu i dva mjeseca bilo uvjetovano uz rok kušnje od tri godine.
Predložena je i sigurnosna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja bivše djevojke u trajanju od tri godine.
Već je osuđivan zbog nasilja i kaznenih djela povezanih s drogom
Jona Javor Jurčević i ranije je imao problema sa zakonom.
U lipnju 2024. Općinski kazneni sud u Zagrebu osudio ga je zbog kaznenog djela povezanog s drogom na 11 mjeseci zatvora, a kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro.
Budući da rad nije izvršavao, završio je u zatvoru, gdje je boravio od veljače do listopada 2025. godine.
U siječnju iste godine u Italiji je osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od godinu i deset mjeseci zbog nezakonitog posjedovanja i nabavljanja droge za osobnu uporabu.
Krajem 2024. pravomoćno je osuđen i zbog nasilja nad starijom sestrom, koju je ošamario u obiteljskoj kući. Tada mu je izrečena i zabrana približavanja.
U studenome 2023. bio je nepravomoćno osuđen zbog sudjelovanja u napadu na sudionika zagrebačke Povorke ponosa. Prema toj presudi, skupina muškaraca oduzela je sudioniku zastavu duginih boja, koju je Jurčević potom zapalio uz pomoć spreja.
Pod istragom i zbog pokušaja iznude
Jurčević se ove godine našao i pod istragom zbog sumnje na sudjelovanje u pokušaju iznude 5000 eura od 21-godišnjaka.
Prema policijskim sumnjama, u veljači je s još dvojicom muškaraca sudjelovao u pokušaju iznude, pri čemu je s 28-godišnjakom ušao u kuću oštećenog mladića i napao njegove roditelje.
Zbog tog je slučaja u srpnju završio u istražnom zatvoru.
Najnovija optužnica odnosi se na navodno nasilje nad bivšom djevojkom, a o njegovoj kaznenoj odgovornosti tek treba odlučiti sud.
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